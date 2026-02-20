홍현희, 로테이션 소개팅 판 키웠다..."뚱뚱한 사람들 다 모아" (홍쓴tv)

기사입력 2026-02-20 18:40


[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍현희가 '매뚱'의 사랑을 위해 직접 로테이션 소개팅을 주선하기로 약속했다.

20일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에서는 '전지적 4뚱 시점'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

'전참시'에서 추억이 많은 매뚱과 홍현희 두 사람. 홍현희는 "그때 우리가 막 차에서 게장도 먹을 정도로 호흡이 잘 맞았다. 달리는 차에서. 먹는 거에 진짜 합이 좋았는데"라며 매뚱과 인연을 다시 회상?다.


매뚱을 칭찬하던 홍현희는 "정철이 진짜 야무지게 잘한다. 구독자분 중에 정철이와 만나고 싶다 하고 댓글 달면 제가 소개팅 한 번 주선하도록 하겠다"라 했고 매뚱은 거절하지 않고 "진짜 한 번 해달라"고 부탁했다.

이에 제작진은 "현희 언니가 주최하는 로테이션 소개팅이냐"라 물었고 홍현희는 곧장 끄덕였다.

매뚱은 "그래 뚱뚱한 사람들 다 모아서 하면 되겠네"라며 맞장구 쳐 웃음을 자아냈다.

한편 홍현희는 2018년 제이쓴과 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
