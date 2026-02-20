'13남매' 남보라, 친정엄마 가슴에 못 박았던 막말...눈물로 사과 "존경하고 사랑해" (편스토랑)[종합]

기사입력 2026-02-20 21:30


'13남매' 남보라, 친정엄마 가슴에 못 박았던 막말...눈물로 사과 "…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 남보라가 어린 시절 철 없던 자신을 반성하고 엄마에게 미안함과 고마운 마음을 전했다.

20일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 남보라가 친정 엄마를 만나 산모를 위한 특별 요리를 선물 받았다.

엄마가 만들어준 요리에 힘이 난 남보라는 "저거 먹고 바로 둘째 준비하려고 했다"라며 너스레를 떨었고 붐은 "미안하지만 지금 (첫째 출산) 예약이 되어있다"라 해 웃음을 자아냈다.

엄마의 맛있는 음식에 남보라는 "태어나길 잘했다"라 했고 엄마는 웃으며 "애당초 태어나길 잘했어"라며 흐뭇해 했다.

엄마가 꺼난 낡은 폴라로이드 사진 한 장, 남보라의 탄생이 담긴 사진이었다. 엄마는 아직도 딸이 태어난 그 순간을 기억하고 있었다. 늘식당 일로 바빠 함께한 시간은 많이 않았지만 딸과 추억은 항상 소중했다.

이에 남보라는 직접 쓰고 있는 산모 수첩을 들고 왔다. 처음 콩알이와 만난 날. 남보라는 "내가 맨 처음 보러 갔는데 이 점이 아기집이라는 거다. 그래서 태명이 콩알이가 된 거다"라고 설명했다.

남보라는 떨리는 목소리로 엄마에게 쓴 편지를 읽어내려갔다. 남보라는 "막내 태어났을 때 내가 화냈던 거 기억나? 엄마는 두려움 속에서 힘겹게 출산을 이겨낸 걸텐데 그땐 왜 그렇게 화를 냈는지 모르겠어"라 털어놓았다.


'13남매' 남보라, 친정엄마 가슴에 못 박았던 막말...눈물로 사과 "…
사춘기라는 이름으로 엄마에게 상처를 줬던 어린 시절의 남보라는 "엄마의 임신과 출산을 진심으로 함께 기뻐하고 옆에서 도와줄 걸. 이제 내가 엄마가 될 준비를 하면서 이제서야 엄마의 마음을 조금은 알 것 같아. 누가 뭐라 하든 엄마는 우리한테 영원한 슈퍼우먼이니까 세상 앞에서 엄마의 날개를 더욱 활짝 피길 바라. 진심으로 존경하고 사랑합니다"라 고백했다.


엄마는 "엄청 열정적으로 육아를 하고 싶었는데 바빠서 뭘 해줄 수가 없었다. 그런 게 되게 마음이 안좋더라"라며 당시를 회상했다. 잘 키워보려 노력했지만 마음 한 켠에 남은 엄마의 미안함.

엄마는 "만약 많이 낳지 않고 둘만 낳았으면 더 풍요롭게 해줬을텐데 싶다"라면서도 "최근에 너희들이 잘 지내고 서로 든든하게 의지가 되는 걸 보면서 잘 한 일이 수도 있겠구나 하면서 자존감이 높아졌다. 엄청 만족하면서 살고 있다"라 전했다.

노산으로 12번째 자식을 낳은 엄마가 13번째 아이를 낳으면서 힘들어 하는 걸 본 남보라는 속앓이를 하며 엄마에게 못된 막말로 상처를 받게 했었다고. 그는 "투정 부렸던 게 미안했다. 막상 제가 임신했을 때는 축하를 많이 받았는데 저는 엄마한테 축하를 단 한 번도 안했더라. 그래서 마음을 전하고 싶었다"라 했다.

한편, 남보라는 지난해 5월 동갑내기 청소년 상담가와 결혼, 12월 임신 소식을 알렸다. 남보라는 오는 6월 아들을 출산할 예정이다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'100억 CEO' 황혜영, 母와 절연 고백 "상처에 계속 비수 꽂아..차단만이 답"

2.

오윤아, '대학 불합격' 자폐子 깜짝 소식 알렸다 "곧 취업 앞둬"

3.

전원주, '40억 재산' 노리는 두 아들 저격 "자꾸 인감도장 달라고, 다 쓰고 갈 것"

4.

[SC이슈] ‘운명전쟁49’ 제작진 “순직 소방관·유가족께 진심으로 사죄”

5.

'70kg 감량' 미나 시누이, 5일간 두부만 먹었더니 2.4kg 빠졌다..."몸 정화 돼"

연예 많이본뉴스
1.

'100억 CEO' 황혜영, 母와 절연 고백 "상처에 계속 비수 꽂아..차단만이 답"

2.

오윤아, '대학 불합격' 자폐子 깜짝 소식 알렸다 "곧 취업 앞둬"

3.

전원주, '40억 재산' 노리는 두 아들 저격 "자꾸 인감도장 달라고, 다 쓰고 갈 것"

4.

[SC이슈] ‘운명전쟁49’ 제작진 “순직 소방관·유가족께 진심으로 사죄”

5.

'70kg 감량' 미나 시누이, 5일간 두부만 먹었더니 2.4kg 빠졌다..."몸 정화 돼"

스포츠 많이본뉴스
1.

"기울어진 태극기? 쇼트트랙 3000m 金순간 '감동파괴'"..체육회"공식 항의"...伊조직위, 임종언X황대헌X김길리 때도 잘못 게양 '충격'

2.

이럴수가! 삼성 1.5군에 패한 한국, '대만 밑'으로 분류 → "솔직히 말하면, 노스텔지아 픽이다"

3.

'韓 프리스타일 스키 새 역사!' 이승훈이 해냈다, 예선 10위→올림픽 첫 결선 무대 진출(종합)

4.

'비뚤어진 태극기' 황당 오류, 대한체육회 伊조직위에 공식항의→"바로 수정하겠다"[속보]

5.

"지난 1년 '스노보드 하지 말 걸'의 연속" 유승은, 올림픽 메달은 재능보다 노력의 결과..."난 열심히 하는 선수"[밀라노 일문일답]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.