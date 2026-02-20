박서진, 행사비 4천만원 받는다 "부모님께 3층 집+배 선물" ('전현무계획')
[스포츠조선 이게은기자] 가수 박서진이 엄청난 수입을 밝혔다.
20일 방송된 MBN '전현무계획'에는 박서진이 출연했다.
박서진은 성형 사실을 시원하게 고백해 눈길을 끌었다. 그는 "성형한 사실을 못 숨기겠더라. '불후의 명곡'에서 처음 공개한 건데, 녹화할 때 LED에 과거 사진이 뜨더라. 너무 다른 사람이어서 안 했다고 하는 건 죄짓는 것 같았다"라고 말했다. 성형 비용은 총 1억 원이 넘었다고.
곽튜브는 "눈, 코를 수술하는데 1억 원이 넘나"라며 깜짝 놀랐고 박서진은 "눈 성형만 3번 했고 코 성형 비용만 4~5백만 원이 든다"라고 밝혔다.
또 박서진은 '효자'라는 수식어가 나오자 "부모님을 위해 삼천포에 집 한 채를 지어드리고, 배도 사드렸다. 아버지가 배를 임대해서 타고 다니셨는데, 자신의 배를 갖는 게 소원이라고 하셔서 배를 사드렸다"라고 말했다. 이어 "배는 중고로 싸게 샀다"라며 배는 중형차 한 대 값이라고 밝혔다.
행사비에 대해서는 "무명 때는 10~20만 원 정도 차비만 받고 노래를 불렀는데, 지금은 200배 되는 것 같다"라고 밝혔다.
