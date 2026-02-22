[SC인터뷰] "조인성 액션, 박정민 멜로"…'휴민트' 류승완 감독은 다 계획이 있었다(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 류승완 감독(53)이 영화 '휴민트'에 액션과 멜로를 조화롭게 담아내며, 또 한 번 새로운 도전에 나섰다.
11일 개봉한 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다.
영화 개봉 이후 스포츠조선과 만난 류 감독은 "'휴민트' 무대인사를 하는데 멤버 조합도 좋고, 분위기도 좋아서 신나게 달리고 있다. 그전까진 배우들만 관객 분들한테 사진 찍어주고 저는 민망해서 앞에만 서 있었는데, 그게 더 힘들더라. 관객 분들이 배우들 따라다니시다가 놓치시면, 저를 관계자인 줄 알고 잡으시더라(웃음). 주로 종영 인사 때 그런 경우가 많았다. 제 손을 잡고 영화 잘 봤다고 하시다가, 조인성이 지나가면 얼른 제 손을 놓고 조인성 손을 잡으신다. 그래도 너무 감사한 마음"이라고 인사를 전했다.
영화 '휴민트' 스틸. 사진=NEW
류 감독은 영화 '모가디슈', '밀수'에 이어 '휴민트'로 조인성과 세 번째 작업을 함께했다. 이에 그는 "조인성은 볼 때마다 키가 크는 것 같다"고 너스레를 떤 뒤, "조인성은 오랜 시간 스타로 살아오지 않았나. 처음에는 대하기 어려웠는데, 막상 작업을 함께 해보니 '이 사람은 나이를 잘 먹는구나. 품위 있게 시간을 쌓아가는구나' 싶었다. 현장에서도 에너지를 허투루 쓰지 않았다. '모가디슈'도 '휴민트'도 해외 로케이션 촬영을 몇 달씩 하면 분명 힘들어지는 순간이 오는데, 한 번도 내색을 안 하고 헌신적으로 주변을 돌보더라. 그런 면모를 이미 '모가디슈' 때도 봐왔는데, '휴민트'는 본인이 첫 번째 롤이어서 그런지 더 큰 책임감을 갖고 임했다. 또 감독인 저의 컨디션까지 엄청 확인한다. 제가 '휴민트' 촬영을 끝내고 나서 담낭 수술을 했는데, 촬영 당시에는 수술받아야 하는 걸 몰랐다. 제가 몸이 아플 때마다 조인성이 옆에서 계속 마사지를 하듯이 눌러줬다"고 고마움을 표했다.
조인성과는 배우와 감독 관계이자, 영화적 동지가 됐다. 류 감독은 "(조인성과) 후배들을 어떻게 하면 제대로 키울 수 있을지에 대해 자주 이야기한다. 젊은 세대들에게 우리가 놀던 놀이터를 물려줄 수 있을지 고민을 하고 있다. 근데 그렇게 되려면, 일단 우리가 하는 것부터 제대로 해보자고 이야기를 하고 있다"고 웃으며 말했다.
영화 '휴민트' 스틸. 사진=NEW
'휴민트'는 박정민과 신세경의 애절한 멜로 열연으로도 관객들의 뜨거운 사랑을 받고 있다. 이에 류 감독은 "아마 박정민 본인도 멜로 서사가 강렬해 보일 거라고 예상 못했을 것"이라며 "제가 영화감독이 되고 나서 지금까지 적지 않은 연출을 했는데, 키스신을 단 한 번도 찍은 적이 없다. 만약 키스신을 찍게 된다면, 다른 감독님을 불러야 할 정도다(웃음). 저한테는 '휴민트'가 최대 멜로 수위다. 이번 영화를 찍으면서 특별했던 건, 박건(박정민)과 선화(신세경) 말고도 모든 캐릭터들이 이별에 대한 고민을 했다는 거다. '베를린'도 이별하는 이야기인데, 이번과는 무게감이 달랐다. 결국 모든 것에는 끝이 있고, 언젠가는 이별하기 마련이지 않나. 이젠 어떻게 헤어져야 하는지, 어떻게 해야 아름다운 이별이 될 수 있는지에 대해 더 생각해 보게 됐다"고 전했다.
또한 박정민은 멜로 연기뿐만 아니라, 카리스마 넘치는 액션 열연으로도 주목을 받았다. 류 감독은 "박정민에 '이걸 할 수 있는 건 너밖에 없어. 네가 최고야'라고 하면서 쉴 새 없이 가스라이팅을 했다(웃음). 자기도 찍고 나서 놀라하더라. 박정민이 평상시에 '못하겠다'는 소리를 잘 못하는데, 이번에는 외벽 계단을 올라가는 신을 촬영하기 힘들어했다. 실제로도 계단이 높기도 했다. 그 장면을 찍을 땐 저한텐 말 못 하고, '파수꾼' 때부터 함께 했던 카메라 조감독한테 '형, 저 도저히 못하겠어요'라고 했다더라"라며 "아마 저랑 일하는 배우들은 예능이 아니라, 체육 쪽에 가깝다고 느낄거다. 조인성도 무릎 연골 수술을 하고서 그 액션을 한 거다"라고 노력을 치켜세웠다.
류승완 감독. 사진 제공=NEW
'휴민트'는 '베를린', '모가디슈'에 이은 류 감독의 해외 로케이션 3부작으로도 관객들의 기대를 모았다. 그는 "편집할 때도 그렇고, 각본을 쓸 때도 늘 고민하고 바쁘다. 어떻게 보면 장면 전환을 하는 순간이 가장 영화적인 순간이라고 생각한다"며 "요즘 같은 쇼츠 시대에 관객들과 두 시간을 팽팽하게 밀당할 수 있어야 하지 않나. 그동안 제가 작업했던 방식을 돌이켜보면, 저 스스로를 못 믿어서 끊임없이 괴롭혔던 것 같다"고 털어놨다.
영화에 대한 긍정적인 평가가 이어지는 반면, 아쉬움을 드러내는 목소리도 나왔다. 영화를 본 일부 관객들은 작품 속 일부 장면이 여성 인신매매를 연상시킨다며 문제를 제기하기도 했다. 이에 류 감독은 "제가 '베를린' 때부터 취재할 때 국경지대에서 벌어지고 있는 일들이 영화에서 표현된 것보다 말도 안 되는 일들이 더 많았다"며 "스태프와 했던 이야기도, 이걸 자극적이거나 착취하는 시선으로 다루면 안 된다는 거였다. 실제로 벌어지고 있는 일로 만들었기 때문에, 이 일을 벌이는 시스템과 이런 일이 현재도 발생하고 있다는 걸 보여주는 거에 포커스를 뒀다"고 해명했다.
그러면서 관객들의 피드백을 겸허히 받아들여 더 좋은 작품을 만들기 위해 노력하겠다고 밝혔다. 류 감독은 "촬영 대상과 카메라의 거리를 보시면 상황이 펼쳐지긴 하나, 그것을 일부러 더 강조하는 샷을 찍지는 않았다. 저희도 촬영하면서 되게 조심스러웠다. 관객 분들의 피드백을 듣고 나서 '아 이래서 더 신경을 써야 하는구나' 싶었다. 저를 포함한 제작진 역시 우리의 의도와 상관없이 더 강하게 받아들이는 시선이 있으니, 더 고민해 봐야 하는 문제라고 생각한다. 그런 이야기를 감사하게 받아들이고 있다"고 전했다.
류승완 감독. 사진 제공=NEW
'휴민트'가 개봉한 이후, '베를린'을 향한 관심도 덩달아 높아지고 있다. 특히 '베를린'에선 류 감독의 친동생인 류승범이 동명수 역을 맡아 강렬한 연기를 펼친 바 있다. '베를린' 이후 류승범과 다시 작업할 생각이 없는지 묻자, 류 감독은 "저는 같이 하자고 했는데, 본인이 할 의향이 없다. 승범이는 딸 때문에 연기를 하는 거다. 딸이 아빠가 무슨 일을 하는지 궁금해하니까, '무직인 모습을 보이면 안 되겠구나' 싶어서 연기를 하는 거다(웃음). 승범이가 지내고 있는 슬로바키아 집에 갔더니, 정말 최소한의 삶을 지내고 있더라. 너무 행복해 보인다. 집 앞에서 마당도 쓸고, 산책도 하고 본인은 그런 행복을 깨뜨리기 싫다고 하더라. 승범이가 카메라 앞에 서는 모습을 보면, 저도 데려오고 싶다는 생각이 든다. 요즘에도 승범이와 종종 그런 이야기를 나눈다"고 말했다. 차기작인 '베테랑3'에 나올 가능성이 있는지 묻자, 류 감독은 "그건 안 된다. '무빙'이나 '가족계획'에선 액션이 날아다니는데, 유독 저한테만 눈이 높은 것 같다"고 웃으며 말했다.
끝으로 류 감독은 '베테랑3'에 대해 "아직 힌트를 드릴 수 있는 게 없지만, 2편은 1편에 대한 부채감, 저를 위한 시리즈였다면 3편은 많은 관객 분들이 즐기실 수 있는 톤 앤 매너로 다시 돌아가보려고 한다"고 말해 호기심을 높였다.