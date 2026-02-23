김영희, ♥10살 연하 남편 뒷목 잡게 할 '짝사랑 고백'…"4년 동안 임우일만 봤다"

|
[스포츠조선 김준석 기자] '말자쇼'에 '대세 개그맨' 임우일과 '워너비 재혼 부부' 윤남기·이다은 부부가 출연한다.
연예계 대표 '짠돌이'로 소문난 임우일은 이날 "남편이 너무 짠돌이"라는 고민에 응답한다.
'썸인지 어장관리인지 모르겠다'는 키워드 고민이 등장하자, 김영희는 결혼 전 자신이 4년 동안 임우일을 짝사랑했던 에피소드를 꺼낸다.
임우일을 안절부절못하게 한 '말자 할매'의 지독한 사랑 이야기는 본 방송을 통해 확인할 수 있다.
연애 리얼리티를 통해 만나 재혼에 성공한 윤남기·이다은 부부는 꿀 떨어지는 결혼 생활을 전한다.
윤남기는 "이다은이 아직도 예쁘다. 셋째가 생길까 봐 고민"이라고 말해 부러움 섞인 야유를 받는다.
재혼 5년차이지만 여전히 달달한 신혼부부 케미를 과시하고 있는 두 사람은 이날 한 부부의 고민 해결사로 나선다.
윤남기는 "연년생 육아에 지친 아내, 너무 무뚝뚝한 남편 때문에 고민"이라는 현장 사연에 직접 출동한다.
그는 자신의 경험을 바탕으로 아내의 마음을 풀어줄 수 있는 달콤한 말 한마디를 전수해 스튜디오를 감동으로 물들였다는 후문이다.
한편, KBS2 '말자쇼'는 23일 월요일 밤 10시 방송된다.
