[SC인터뷰] ‘아기가 생겼어요’ 홍종현 “중간 투입 부담 사실…로코 장르 도전 원해”

[스포츠조선 조민정 기자] 빌런에서 부드러운 유니콘 남주로 연기변신을 꾀한 배우 홍종현이 넓어진 연기 스펙트럼으로 한층 성장한 모습을 전했다.
합류 과정은 순탄하지만은 않았다. 홍종현은 배우 윤지온의 하차로 중반에 투입됐다. 그는 "급하게 들어간 건 맞다"고 인정하면서도 "제가 상관없었다"는 말엔 스스로에 대한 확신과 현장에 대한 신뢰가 동시에 묻어 있었다.
그는 "당시에도 유사한 장면들이 많았다. 편안한 연인들의 모습 같은 걸 만나자마자 찍어야 했는데 처음 만나 연기했는데도 익숙하고 호흡이 잘 맞았다"고 돌아봤다. 감독이 "나중에 정말 처음부터 제대로 찍었으면 좋겠다"고 말했던 적이 있는데 그 말이 이번에 현실이 됐다는 얘기다. 그 덕에 첫 호흡의 긴장이 덜했고 초반부터 '꽁냥'의 온도를 맞출 수 있었다.
그래도 아쉬움은 남는다. 홍종현은 "초반 촬영 한 달 정도는 1부부터 뒷 부분까지 정신없이 찍었다"며 "후반부로 갈수록 안정되는 느낌이 있었다"고 말했다. 그리고 "초반 촬영 부분에서 적응이 필요하고 녹아들지 못했다고 느끼는 지점들이 있었다. 방송을 보며 '조금 더 다정했으면 어땠을까' '친구처럼 더 장난쳤으면 어땠을까' 하는 생각이 들었다"고 솔직하게 털어놨다. 중반 투입은 '적응'을 선물하지 않는다. 그 빈칸을 몸으로 메우는 시간이 필요했고 그는 그 시간을 "어쩔 수 없는 부분"이라고 했다.
외부의 시선도 의식하지 않을 수 없었다. 중간 합류 자체가 이목이 쏠린 상황이었기 때문. 그는 "부담은 있었지만 같은 캐릭터라도 배우가 달라지면 다른 모습이 나올 수 있다. 제가 해석한 캐릭터대로 열심히 하면 되겠다는 마음"이었다고 했다. "중간 교체가 되는 경우도 있지만 그 정도까지는 아니어서 큰 부담은 없었다"고도 덧붙였다. 대신 가장 큰 걱정은 "이미 호흡이 맞춰졌을 타이밍에 들어가 잘 어우러질 수 있을까"였다고. 그는 "스태프들이 밝고 긍정적이었다. 어색할까 봐 걱정했는데 현장 갈 때마다 박수도 쳐주고 말을 걸어주고 분위기를 만들어줬다. 제가 '이제 적응했으니 그만하셔도 된다'고 할 정도였다"며 웃었다.
민욱은 어떤 인물이었을까.
홍종현은 "민욱이 스러운 부분이 저에게도 있다"면서도 "민욱은 더 좋은 사람이고 더 좋은 남자"라고 표현했다. 이어 "멋을 안 부리려 했다. 내추럴한 일상복을 입고 머리도 너무 정갈하지 않게 하려고 했다. 과해 보이지 않았으면 했다"고 했다.
여자친구의 남사친이 민욱 같은 캐릭터라면 어땠을지에 대한 질문에 홍종현은 "신경이 쓰일 것 같다. 그 관계를 바꾸게 하고 싶진 않지만 차라리 그 남사친과 제가 더 친해지면 나을 것 같다"고 했다. 경계보다 동맹 쪽에 가까운 방식이다.
동료들과의 호흡은 작품의 톤을 만든 핵심이었다. 오연서에 대해 홍종현은 "너무 반가웠다. 감독님이 '연서가 걱정하지 말고 빨리 오래'라고 전해줬다. 기댈 구석이 하나 있었다"고 했다. 김다솜과도 "예전부터 친분이 있었다"고 말했다. 최진혁과의 첫 만남은 예상과 달랐다. 홍종현은 "예능으로 접한 이미지 때문에 까탈스럽지 않을까 생각했는데 아니었다. 동네 형처럼 편안했고 결정해줘서 고맙다고도 해줬다"고 했다. 또 최진혁이 스태프와 배우가 함께 밥 먹는 자리를 "중간중간 많이 만들어줬다"며 "제가 합류하고 나서도 그런 자리를 만들어줘 감사했다"고 덧붙였다. 중간 투입 배우에게 회식 자리는 단순한 술자리가 아니라 '합류의 속도'를 올리는 장치다.
술 신의 비하인드도 있다. 홍종현은 "한 신을 찍을 때 열 잔 이상 마시니 속이 장난 아니었다. 탄산이 들어가 대사가 힘들기도 했다"고 말했다. 현장에 술 좋아하는 사람들이 많아 자연스럽게 회식도 잦았고 상암 근처 횟집에서 김태균을 만나 '컬투쇼'로 이어진 에피소드도 나왔다. 그는 "현장에서만 만났다면 적응을 못한 상태로 더 긴장했을 것"이라며 사람들 사이에서 풀린 덕을 강조했다.
작품 성적에 대한 질문에는 담담했다. "외국에서 1위를 찍고 있다고 해서 감사하지만 체감은 못 한다. 시청률은 우리가 어떻게 할 수 있는 게 아니다"라고 했다. 대신 "1화부터 사건을 던지고 거꾸로 가는 구조" "무거울 수 있고 예민한 소재를 무겁지만은 않게 풀어낸 점"을 차별점으로 봤다. 촬영하며 상상했던 완성본보다 "유쾌하고 밝게 잘 풀렸다"는 반응도 덧붙였다. 감정이 진하게 몰아칠 때는 확 몰아주고 다시 가볍게 풀어내는 리듬이 있었다는 것이다.
결혼과 가족 이야기로 넘어가자 표정이 조금 느슨해졌다. 그는 "진지하게 결혼을 고민해본 적은 없다"면서도 "친구들이 결혼하고 아기가 있는 삶이 해가 갈수록 행복해 보일 때가 있다"고 했다. 늦게 군대를 간 사이 누나가 결혼했고 조카 둘이 생겼다. "첫째는 예민하고 둘째는 말괄량이"라며 "둘째랑 친해지려 노력하는 제가 신기하다. 삼촌 좋아해줘서 선물도 사다주며 달라졌다"고 말한다. 이상형에 대해선 "편안하고 대화가 잘 되는 사람. 공감대와 생각이 통하는 것이 중요하다. 착하고 예의 있는 사람이면 좋겠다"고 했다.
연기 욕심은 분명했다. "로맨스 너무 하고 싶다. 풋풋한 것도 좋고 아픈 이야기가 있어도 좋다. 시대극도 좋아한다. 사극을 오래 안 해서 사극을 녹여낸 장르도 좋다"고 말했다. 다음 작품에 대해선 "중간에서 흑화하는 것도 좋다"고 했다. 밝은 로코로 '전환'을 했으니 다시 어둡게 가더라도 다른 결로 해낼 수 있다는 자신감이 읽힌다. 그는 "비슷한 느낌을 연이어 하면 차별화에 집중해야 하니 어려움이 있다. 아예 다른 장르의 다른 결은 아무 생각 없이 즐길 수 있지 않을까 해서 임했다"고 돌아봤다.
후배가 '중간 투입' 고민을 상담해온다면 어떤 조언을 할까.
홍종현은 "다 제치고 중간 투입이란 조건을 빼고도 정말 하고 싶은지부터 보라고 말할 것 같다"고 했다. "나는 아닌데 하는 상태로 임하면 마음을 100% 쓰지 못한다. 반대도 마찬가지"라는 현실적인 조언이다. 실제로 자신도 감독에게 "원픽이 종현인데 고민해달라"는 말을 들었을 때 복잡했지만 며칠 뒤 "순수하게 내가 하고 싶은지"라는 질문에 답이 나왔다고 했다.
마지막으로 '아기가 생겼어요'가 본인에게 남긴 것은 '가능성의 폭'이었다. 그는 "20대엔 이미지 탓에 부드러운 캐릭터보다 강렬한 캐릭터를 많이 했다. 그래서 이번 작품이 반가웠다. 저도 이런 장르를 즐기며 하는구나를 느꼈고 기회가 된다면 또 하고 싶다"며 "장르에 구애받지 않고 다양한 연기를 보여주고 싶다. '친애하는 X'와 이번 작품을 통해 다양한 캐릭터를 소화할 수 있는 배우로 남았으면 한다"고 했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com