'故 최진실 딸' 최준희, 41kg인데 찢어지게 부푼 배 '깜짝'..."1주일만 복근 복구"

기사입력 2026-02-23 21:17


'故 최진실 딸' 최준희, 41kg인데 찢어지게 부푼 배 '깜짝'..."…

[스포츠조선 김수현기자] 얼마 전 결혼을 발표한 故 최진실의 딸 최준희가 단기간 다이어트 비포 애프터를 공개했다.

23일 최준희는 "설날에 먹은 전, 갈비, 떡, 한과… 주인장도 사람이라 다 먹었어요. 설날에 뱃가죽 찢어지도록 열심히 먹고"라며 터질듯이 부풀어오른 배를 깡마른 팔로 부여잡았다.

최준희는 "배 빵빵 +라인 실종 +하복부 묵직. 근데 그대로 두면 진짜 봄에 후회함. 그래서 늘 해왔듯이 집중 관리 들어갑니다. 일주일 동안 눈바디 복구 완료"라며 다시 몸매 관리에 돌입했다.

그는 "결과? 복근 다시 등장. 급찐은 핑계가 아니라 관리 안 하면 고착 되는 시기에요!!"라며 다이어트를 독려했다.


'故 최진실 딸' 최준희, 41kg인데 찢어지게 부푼 배 '깜짝'..."…
설날 직후 마른 몸에 배만 볼록 나왔던 최준희는 다이어트 베테랑 답게 금방 원래의 몸으로 돌아와 감탄을 자아냈다.

앞서 최준희는 자신이 받은 성형 및 시술에 대해 솔직하게 공개해 화제를 모았다. 최준희는 "안면 윤곽, 쌍꺼풀 수술 인아웃 매몰, 코 성형 했다"면서 성형수술 후기를 가감없이 전했다.

그는 또 성형을 한 사실을 고백하며 "악플은 달지 말아달라. 여자는 평생 관리가 필요하다"고 당부하기도 했다.

과거 루푸스 투병 사실을 밝힌 뒤 체중 관리와 운동 근황을 공유하고 있는 최준희는 현재 키 170cm, 체중 41kg의 컨디션을 유지 중이라고 밝히기도 했다.


한편 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남의 한 호텔 그랜드 볼룸에서 5년간 교제해온 남자친구 김 씨와 결혼식을 올릴 예정이다.

측근에 따르면 예비 신랑은 성실하고 따뜻한 성품의 소유자로, 최준희가 건강 문제와 대중의 시선으로 힘들어할 때 곁을 지켜준 인물로 전해졌다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호, 조폭 연루설로 일 끊긴 근황 "시간 너무 안 가 기타 배워" ('도라이버4')

2.

이소라, 신동엽 의식해 결혼식 불참했다..."생각 깊다" 절친도 인정 (짠한형)

3.

'54세' 캔 배기성 "뇌 기능 떨어져"..청천벽력 진단에 이은비♥ 오열 ('조선의')

4.

'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

5.

[SC이슈] 김지호, 대여책 밑줄 논란→사과문에도 일파만파…"몇년전부터 꾸준히?" "그동안 빌린 책 확인해봐야"

연예 많이본뉴스
1.

조세호, 조폭 연루설로 일 끊긴 근황 "시간 너무 안 가 기타 배워" ('도라이버4')

2.

이소라, 신동엽 의식해 결혼식 불참했다..."생각 깊다" 절친도 인정 (짠한형)

3.

'54세' 캔 배기성 "뇌 기능 떨어져"..청천벽력 진단에 이은비♥ 오열 ('조선의')

4.

'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

5.

[SC이슈] 김지호, 대여책 밑줄 논란→사과문에도 일파만파…"몇년전부터 꾸준히?" "그동안 빌린 책 확인해봐야"

스포츠 많이본뉴스
1.

쏘니한테 지고, 메시 분노 폭발! 심판실까지 쳐들어갔다? 사실무근…MLS 측 "메시, 리그 규정 위반하지 않았어"

2.

'100억 타자' 강백호 보직 확정…사령탑 미소 "연습하는 걸 보니 잘하더라, 그러나" [오키나와 현장]

3.

'307억 vs 1억' 같은 팀, 다른 세상, KBO에 도래한 '올 오어 낫싱'의 시대

4.

"손흥민 떠난 토트넘 '대충격'" 슈퍼컴, 16위 잔류 '희망 고문'! 아스널 22년 만의 EPL 우승…한국인 전멸→황희찬, 울버햄튼 강등 확률 100%

5.

"충격!" '감독 불쌍하다' 손흥민 없는 토트넘 기강 빠졌다…이고르 투도르 지시→미키 판 더 펜 '묵묵부답'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.