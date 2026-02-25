최강록 셰프 "현재 업장 운영NO…뜻맞는 스태프 뽑고 나가는 과정, 제일 힘들어→로봇이 필요한 상황"(침착맨)

[스포츠조선 고재완 기자] 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사2' 우승자 최강록 셰프가 침착맨 유튜브 채널에 출연해 근황과 계획에 대해 털어놨다.
최강록 셰프는 24일 공개된 '지독하게 숨 막히는 최강록 초대석'라는 제목의 영상에 등장해 "지금 운영하는 업장은 없다"고 전했다. 그는 "하던 일들이 좀 있어서, 컨설팅, 메뉴 개발 같은 음식 관련 일을 하고 있다"며 "현재는 매장을 운영하지 않는다"고 밝혔다.
침착맨이 '다시 식당을 낼 계획'에 대해 묻자 최강록은 "지금은 여력이 안 돼서 힘들다. 뜻이 맞는 친구(스태프)들도 구해야 되고"라며 "나이가 들고 힘이 좀 없어지면 국수집을 하고 싶다"는 구상을 언급했다. 그는 국수를 택한 이유에 대해선 "루틴을 잘 만들어서 그 루틴에 쫓아가면 되는 일이다. 반복되고 정형화되고 완성도만 끌어 올리는 품목"이라고 설명했다.
그는 '사람'이 가장 어렵다고도 했다. 최강록은 식당 운영의 고충을 묻자 "같이 하던 친구들은 다 성장해서 자기 하고 싶은 것을 하기 위해 나갔다"며 "음식점을 하려면 계속 뽑고 나가는 과정이 있는데 그게 제일 힘들다"라고 했다. 침착맨이 "부부와 같이 하는게 좋지 않나"라고 제안하기도 했지만 최강록 셰프는 "부부랑 해서 꼭 좋지 만은(않다)"고 말하며 웃음을 자아내기도 했다.
이어 침착맨은 "레귤러로 끝까지 갈 수 있는 사람이 있으면 좋은데"라고 하자 최강록은 "로봇이 필요합니다"라고 받아쳤다. 다만 "사람을 대신할 수 있는 로봇은 없기 때문에 현 단계에서는 사람을 찾아야 된다"고 선을 그었다.
'다음 목표'에 대해 최강록은 "가게는 없지만 '칼을 놓지 말자'가 지금 제 각오"라며 "음식 쪽 일은 계속 하고 시기에 맞게 아이템이 선정되면 이어가겠다"고 말했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com