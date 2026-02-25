'강재준♥' 이은형 "난리 났다..우리 아기 어떡하냐" 子 얼굴 침독에 '속상'

기사입력 2026-02-25 07:11


'강재준♥' 이은형 "난리 났다..우리 아기 어떡하냐" 子 얼굴 침독에 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 강재준·이은형 부부의 아들 현조가 피부염과 침독으로 얼굴이 붉게 올라 안타까움을 자아냈다.

24일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '{육아로그} 강현조, 봄동비빔밥, 침독, 돼지, 병원, 함지돈까스'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 강재준·이은형 부부의 아들 현조가 피부염과 침독으로 고생하는 모습이 담겨 안타까움을 자아냈다.

이은형은 "큰일 났다. 현조 피부가 난리 났다"며 피부염과 침독 때문에 입과 턱, 볼 주변이 붉게 튼 아들을 보며 안쓰러워했다. 이어 "우리 아기 얼굴 어떡하냐"며 "얼마나 아플까"라며 속상함을 감추지 못했다.


'강재준♥' 이은형 "난리 났다..우리 아기 어떡하냐" 子 얼굴 침독에 …
다행히 집에 돌아온 현조의 상태는 이전보다 호전됐지만, 이번에는 알레르기 증상이 나타난 듯 눈이 붉어져 또 한 번 걱정을 샀다. 이은형은 "눈을 엄청 긁은 거 같다. 빨개졌다"며 안타까워했다.

다음 날 현조의 볼 상태는 점차 회복되는 모습을 보였지만 눈은 여전히 붉은 상태였다. 이후 병원을 다녀온 뒤 하루가 다르게 상태가 호전됐고, 다시 뽀얀 얼굴을 되찾았다. 이은형은 "얼굴이 돌아와서 너무 기쁘다. 그리고 컨디션이 엄청 좋아졌다. 오늘 아침에 내가 데리러 갔는데 현조가 6시에 깨어있더라. 그리고 내 콧구멍에 손을 넣었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

장항준 감독, '경거망동'이 현실로…600만 돌파에 '개명·귀화' 현실 되나

3.

'86세' 전원주, 5백만원 피부 시술 '얼굴 못 알아보겠네'..며느리도 깜짝

4.

조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

5.

'흑백2 우승' 최강록 셰프, 모자 집착하는 이유…"머리카락에 힘이 없어, 매생이처럼 붙어있다" 고백(침착맨)

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

장항준 감독, '경거망동'이 현실로…600만 돌파에 '개명·귀화' 현실 되나

3.

'86세' 전원주, 5백만원 피부 시술 '얼굴 못 알아보겠네'..며느리도 깜짝

4.

조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

5.

'흑백2 우승' 최강록 셰프, 모자 집착하는 이유…"머리카락에 힘이 없어, 매생이처럼 붙어있다" 고백(침착맨)

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가…이강인 PSG 동료, 성폭행 혐의로 프랑스 법정 선다 '혐의 부인'

2.

'오현규 원더골' 하루만 100만 조회수 돌파! 튀르키예 大스타 탄생…시속 122㎞ 슈팅+3경기 3골→"성실하기까지 합니다"

3.

"韓 축구 '21호' 프리미어리거 나오나!" '괴물수비수' 김민재 첼시 러브콜…이적료 3000만 유로 '조정 가능성'

4.

나비효과 미쳤다! 그리즈만의 'MLS 이적'→이강인은 AT마드리드 합류…"시메오네, 그리즈만 공백 LEE로 메운다"

5.

"이사가면 어쩌지" '노시환 307억'에 놀란 가슴, 대한민국 최고 파이어볼러의 두가지 걱정거리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.