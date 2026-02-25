'인생은 선우용여처럼'…日후쿠오카 당일치기→맛집·디저트·드럭스토어에 편의점까지 "완벽히 즐겼다"(순풍선우용여)

기사입력 2026-02-25 23:25


'인생은 선우용여처럼'…日후쿠오카 당일치기→맛집·디저트·드럭스토어에 편의…

[스포츠조선 고재완 기자] 80세 배우 선우용여가 새벽부터 일본 후쿠오카로 날아가 '하루 여섯 끼' 먹방을 펼쳤다.

25일 선우용여의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에 공개된 '꼭두새벽부터 후쿠오카 가서 하루 여섯끼나 먹은 82세 선우용여의 놀라운 위장 (+현지인 찐맛집)' 영상에서 선우용여는 공항 출발부터 현지 식사, 쇼핑, 디저트까지 '먹고 걷고 또 먹는' 당일치기 코스를 그대로 보여줬다.

"계란 두 개에 떡, 사과"로 아침을 떼웠다는 선우용여는 게이트를 빠르게 통과한 후 비행기에 탑승했고 현지 도착 후엔 가이드와 합류했다. 선우용여는 "이제 맛있는 아침서부터 점심서부터 저녁까지 먹고… 고투 코리아"라고 이날 일정을 한 문장으로 요약했다.

오픈 전부터 줄을 서며 선우용여는 "맛집은 벌써 들어오기 전에 냄새나"라고 기대감을 드러낸다. 그리고 첫 끼로 보이는 면 요리에선 "이 마가 참 맛있어" "육수 맛이 진하다" "이게 면발이 좋다. 와사비 조금 넣서 먹어 봐. 너무 맛있어"라며 감탄했다. "가격도 저렴해. 4,000원밖에 안해"라고 가성비도 치켜세웠다.


'인생은 선우용여처럼'…日후쿠오카 당일치기→맛집·디저트·드럭스토어에 편의…

'인생은 선우용여처럼'…日후쿠오카 당일치기→맛집·디저트·드럭스토어에 편의…

'인생은 선우용여처럼'…日후쿠오카 당일치기→맛집·디저트·드럭스토어에 편의…

'인생은 선우용여처럼'…日후쿠오카 당일치기→맛집·디저트·드럭스토어에 편의…

'인생은 선우용여처럼'…日후쿠오카 당일치기→맛집·디저트·드럭스토어에 편의…
후반부엔 바다가 보이는 공간에서 디저트를 고르며 즐겼고 드럭스토어에서 미백 치약, 립밤, 선크림 등을 쇼핑하기도 했다. 편의점에선 과일을 넣고 즉석에서 갈아 마시는 주스 기계를 보고 "그냥 주스로 만드는 거야. 와 딜리셔스 맛있어"라며 "가격이 3,000원"이라고 감탄하기도 했다. 이후 고급호텔 코스요리까지 섭렵한 선우용여는 드럭스토어를 돌며 즐겨쓰는 화장품을 찾기도 했다. 마지막으로 후쿠오카 공항에서 맥주를 마시며 "1만3000보 걸었잖아…이게 운동이야"라며 하루 걸음 수를 측정한 후 "얼마나 좋아. 이게 운동이잖아"라며 후쿠오카 당일치기 여행을 마무리했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.