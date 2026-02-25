임형주, '출생의 비밀' 의심해 친자 검사까지..."직접 확인했다"

[스포츠조선 김준석 기자] 팝페라 테너 임형주가 '출생의 비밀'을 의심해 친자 확인까지 했던 과거를 고백했다.

25일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 인정과 칭찬을 갈구하며 엄마 헬렌 킴과 애증 관계를 보여왔던 임형주의 이야기가 공개됐다.

이날 임형주와 어머니는 무를 가득 들고 주방에 등장했다.

알고보니 어머니는 이사장 임명식 후 지인들에게 저녁 초대를 했고, 선물로 드리기 위한 깍두기를 담기 위한 것.

하지만 청결 집착을 보이는 임형주는 어머니가 김치를 다듬는 걸 보다 "흙이 떨어진다. 요즘은 김치 사먹던데"라며 지적하기 시작했고, 어머니는 "제가 손이 빠른데 형주는 옆에서 훈수만 둔다. 없는 게 낫다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 김치를 버무릴 때 임형주는 방호복을 입고 나타났고, 어머니는 "미쳤네"라고 말해 웃음을 자아냈다.

임형주의 멘토 1호인 유인경 전 기자가 도착했고, 임형준은 "김수현 작가님도 저희 어머니의 반찬을 좋아하신다. 또 백지연 아나운서도 좋아하신다. 또 전 대통령 내외분도 저희 어머니가 손님 대접하는 걸 좋아하신다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.


유인경에게 임형주는 "엄마가 오늘 임명식에 오신게 정말 신기했다"라고 이야기했고, 어머니는 "언니 나 원래 잘 안 가잖아"라고 말해 웃음을 자아냈다.


임형주는 "남들이 인정을 해줘도 집 안에서 인정을 못 받으니까 그게 부질없었다"라며 엄마의 인정이 필요했음을 고백했다.

임형주는 "제 마음속에 깊이 박혀 있는 건 엄마가 지적하면 꼭 과거까지 꺼냈다. '네 주변에 그래서 사람이 없는 거다'라고 한다. 그래서 눈물이 났다"라고 이야기했고, 어머니는 "자랑을 너무 해서 그런 거다"라고 팩폭을 날렸다.

유인경은 "형주가 왜 남들에게 자랑하겠냐. 엄마에게 자랑했다가 거절당했으니까"라고 말해 임형주의 어머니를 당황하게 만들었다.

특히 임형주는 "제가 돈 떼인 걸 계산했더니 8000만원 정도 떼였더라"라고 말했고, 어머니는 "그래서 내가 욕이 나오는 거다"라고 말해 웃음을 더 했다.

또 유인경은 엄마의 칭찬을 갈구하는 임형주에게 "한번 출생의 비밀을 밝혀봐라"라고 말했고, 임형주는 "30대에 한 번 전화를 해봤다"라며 셀프 친자 검증을 완료했음을 공개해 눈길을 끌었다.

