[SC리뷰] '김준호子' 은우-정우, 따뜻한 나눔 실천했다…연탄 배달봉사 참여('슈돌')
|사진 출처=KBS
[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다' 은우와 정우가 연탄 봉사활동에 직접 참여했다.
지난 25일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 610회는 '함께해서 더 좋은 날' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한 가운데, 아빠와 아이들이 함께 나눔을 실천하는 모습으로 겨울 막바지, 따뜻한 온기를 전했다. '우형제' 은우, 정우는 준호 아빠와 함께 봉사 활동에 나섰다.
김준호, 은우, 정우는 특별한 나눔으로 감동을 선사했다. 김준호는 은우와 정우가 사랑받고 응원받은 만큼 더 많이 베풀기를 바라는 마음으로 연탄 1200장과 쌀 5kg짜리 220개를 기부해 따뜻한 온기를 전했다. 은우와 정우는 아빠와 함께 연탄을 배달하는 봉사활동에 직접 참여해 기특함을 자아냈다.
|사진 출처=KBS
앙증맞은 고사리 손으로 열심히 연탄 배달하는 은우의 모습에 자원봉사자들까지 감동했다. 김준호가 "은우가 옮긴 연탄으로 할머니가 올겨울을 따뜻하게 보내시는 거야"라며 나눔의 의미를 설명하자 은우는 뿌듯함을 드러냈다. 정우는 할머니 옆에서 말동무를 하고, 자원봉사자들에게 핫팩과 간식을 나눠주는 등 '슈돌'의 행복 비타민다운 사랑스러움을 드러냈다.
한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
