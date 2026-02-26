이규형, 연급배우 월급 밝혔다 "15만원 받아, 교통비도 안 돼"(전현무계획3)

기사입력 2026-02-26 08:39


이규형, 연급배우 월급 밝혔다 "15만원 받아, 교통비도 안 돼"(전현무…

[스포츠조선 김소희 기자]'전현무계획3'에 '먹친구'로 출격한 이규형이 대학로 연극배우 시절부터 '배우들의 쌀국수 회동'으로 이어진 현재까지의 역사를 시원하게 밝힌다.

27일(금) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 20회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 배우 이규형이 춘천으로 떠나, 춘천 시민들의 소울푸드인 '두부 짜박이'를 직접 맛보며 진한 토크를 펼치는 현장이 공개된다.

이날 세 사람은 춘천에서 유명한 '두부 짜박이' 메뉴를 개발한 원조 맛집으로 향한다. 진한 청국장과 대망의 '두부 짜박이'를 영접한 이들은 국산 들기름을 아낌없이 두른 '끝판왕' 비주얼에 동공이 확장되고, 한 입 맛본 뒤에는 "味(미)쳤다. 너무 맛있다"를 연발한다. 음식이 끌어올린 행복 텐션 속에 대화도 거침없이 터진다. 이규형은 전현무가 데뷔 시점을 묻자, "22세에 뮤지컬로 데뷔했다. 군대 말년휴가 때 대학로 오디션을 봤는데 합격했다"고 회상한다. 이어 "조우진, 김성균 선배와 함께 연극하던 20대 시절"이라며 "그때 월급은 15만 원 정도였다. 사실 교통비도 안 되는 돈이었다"고 해 그 시절의 열정을 가늠케 한다.


이규형, 연급배우 월급 밝혔다 "15만원 받아, 교통비도 안 돼"(전현무…
연기에 대한 이야기가 무르익자, 전현무는 "배우 사모임 중에 '쌀국수 모임'이 있다던데"라고 슬쩍 묻는다. 이규형은 "조승우, 정문성, 태인호와 함께 승우 형 집이나 근처 쌀국수 식당에서 모인다"며 특별한 사모임의 정체를 공개한다. 그러자 전현무는 "조승우 씨가 가는 쌀국수집은 어디냐?"고 궁금해한다. 하지만 이규형은 답을 들려주다가 돌연 "누가 그러냐?", "아니, 잘 모르겠고!"라며 반격을 해 전현무-곽튜브를 움찔하게 만든다. 과연 그를 '급발진'하게 만든 사연이 무엇인지, 세 사람의 '우당탕탕' 춘천 먹트립에 관심이 모아진다.

'먹친구'로 나선 이규형의 반전 매력이 제대로 터지는 MBN·채널S '전현무계획3'는 27일(금) 밤 9시 10분 방송된다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

슈주 신동, 부모님과 돈 문제로 절연 중..."큰돈 줬더니 사기·투자 실패"

2.

고현정, 가방이 더 커 보이는 '뼈마름'…"건강 괜찮나" 걱정 가득

3.

76세 김애경, 50대에 만난 남편♥과 끝내 별거 "술 퍼마시면 엉망돼" ('특종세상')

4.

장윤정, 목욕탕서 몰카·신체 접촉 피해 호소…"사람들이 너무 무섭다"

5.

[종합] 이진호 "민희진 '256억 포기쇼'→'뜬금포' 코스피 6천 발언…숫자도 안맞아, 진정성無 결론"(연예뒤통령)

연예 많이본뉴스
1.

슈주 신동, 부모님과 돈 문제로 절연 중..."큰돈 줬더니 사기·투자 실패"

2.

고현정, 가방이 더 커 보이는 '뼈마름'…"건강 괜찮나" 걱정 가득

3.

76세 김애경, 50대에 만난 남편♥과 끝내 별거 "술 퍼마시면 엉망돼" ('특종세상')

4.

장윤정, 목욕탕서 몰카·신체 접촉 피해 호소…"사람들이 너무 무섭다"

5.

[종합] 이진호 "민희진 '256억 포기쇼'→'뜬금포' 코스피 6천 발언…숫자도 안맞아, 진정성無 결론"(연예뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

미친거 아냐? "샤워실에서 女선수 30명 몰래 촬영한 구단 고위층" 축구계 '발칵'…"피해자 중엔 미성년자도"→유죄 판결

2.

무려 2조5103억…빚더미 앉은 맨유, 결국 믿을 건 '캐릭 매직' 뿐?

3.

'득점 3위' 에이스 부상이탈 → 19세 신인 2연속 서브로 끝냈다! '젊은피 대반란' 기업은행, 페퍼 잡고 4위 도약

4.

충격 폭로! "PSG는 이강인 못 믿어" 2차전 선발 제외 전망…유니폼 판매량 언급→AT 마드리드 이적 현실된다

5.

"딴 팀 외인, 아쿼는 신바람인데.." 무려 23년 만, 첫 우승 목마른 베테랑의 한숨, "요즘 걱정이 많습니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.