[공식]이적x김진표, 20년 만에 뭉쳤다…패닉 콘서트 4월 개최

기사입력 2026-02-26 08:44


[공식]이적x김진표, 20년 만에 뭉쳤다…패닉 콘서트 4월 개최
사진 제공=뮤직팜엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 싱어송라이터 이적과 독보적인 래퍼 김진표로 결성된 남성듀오 '패닉'의 콘서트 티켓이 오픈된다.

'2026 패닉 콘서트 <PANIC IS COMING>'의 티켓 예매가 오늘 26일 오후 4시, LG아트센터 서울 홈페이지와 NOL 티켓을 통해 동시에 진행된다.

이번 콘서트는 오는 4월 16일부터 19일까지 총 4일간 4회에 걸쳐 LG아트센터 서울, LG SIGNATURE 홀에서 개최된다.

앞서 이적은 지난 24일 자신의 SNS를 통해 20년 만에 열리는 공연에 대한 감회와 함께 "이 소식을 알릴 수 있어 진심으로 행복합니다. 감사합니다"라며 팬들과의 재회를 앞둔 진심 어린 소감을 덧붙였다.


[공식]이적x김진표, 20년 만에 뭉쳤다…패닉 콘서트 4월 개최
사진 제공=뮤직팜엔터테인먼트
김진표 역시 SNS를 통해 과거 패닉이 결성된 때를 회상하며 "무려 20년 만의 무대를 위해 적이 형과 공연을 준비하고 있다. 정말 오랜만에 무대에서 만나자"며 오랫동안 기다려온 팬들과의 재회를 예고했다.

1995년 데뷔한 패닉은 '달팽이', '왼손잡이', 'UFO', '내 낡은 서랍 속의 바다' 등 실험적이면서도 대중적인 명곡을 연이어 발표하며 한국 대중음악사에 큰 자취를 남겼다.20년 만에 개최되는 단독 콘서트인 만큼, 티켓 예매를 위한 오랜 팬들의 높은 관심과 뜨거운 경쟁이 예고된다.


[공식]이적x김진표, 20년 만에 뭉쳤다…패닉 콘서트 4월 개최
사진 제공=뮤직팜엔터테인먼트

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

슈주 신동, 부모님과 돈 문제로 절연 중..."큰돈 줬더니 사기·투자 실패"

2.

고현정, 가방이 더 커 보이는 '뼈마름'…"건강 괜찮나" 걱정 가득

3.

76세 김애경, 50대에 만난 남편♥과 끝내 별거 "술 퍼마시면 엉망돼" ('특종세상')

4.

장윤정, 목욕탕서 몰카·신체 접촉 피해 호소…"사람들이 너무 무섭다"

5.

[종합] 이진호 "민희진 '256억 포기쇼'→'뜬금포' 코스피 6천 발언…숫자도 안맞아, 진정성無 결론"(연예뒤통령)

연예 많이본뉴스
1.

슈주 신동, 부모님과 돈 문제로 절연 중..."큰돈 줬더니 사기·투자 실패"

2.

고현정, 가방이 더 커 보이는 '뼈마름'…"건강 괜찮나" 걱정 가득

3.

76세 김애경, 50대에 만난 남편♥과 끝내 별거 "술 퍼마시면 엉망돼" ('특종세상')

4.

장윤정, 목욕탕서 몰카·신체 접촉 피해 호소…"사람들이 너무 무섭다"

5.

[종합] 이진호 "민희진 '256억 포기쇼'→'뜬금포' 코스피 6천 발언…숫자도 안맞아, 진정성無 결론"(연예뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

미친거 아냐? "샤워실에서 女선수 30명 몰래 촬영한 구단 고위층" 축구계 '발칵'…"피해자 중엔 미성년자도"→유죄 판결

2.

무려 2조5103억…빚더미 앉은 맨유, 결국 믿을 건 '캐릭 매직' 뿐?

3.

'득점 3위' 에이스 부상이탈 → 19세 신인 2연속 서브로 끝냈다! '젊은피 대반란' 기업은행, 페퍼 잡고 4위 도약

4.

충격 폭로! "PSG는 이강인 못 믿어" 2차전 선발 제외 전망…유니폼 판매량 언급→AT 마드리드 이적 현실된다

5.

"딴 팀 외인, 아쿼는 신바람인데.." 무려 23년 만, 첫 우승 목마른 베테랑의 한숨, "요즘 걱정이 많습니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.