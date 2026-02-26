가비엔제이 5기, 3월 3일 리메이크 싱글 발표…'여성 보컬 그룹' 계보 잇는다
|가비엔제이 5기 '해바라기' 티징 포스터. 사진 제공=알비더블유 DSP
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 가비엔제이(Gavy NJ) 5기가 리메이크 싱글을 선보이며, '여성 보컬 그룹' 계보를 이어간다.
가비엔제이 5기(리엘, 루안, 예잔, 나예)는 오는 3월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 리메이크 싱글 'The Gavy NJ : II'를 발매한다.
'The Gavy NJ : II'는 가비엔제이의 대표곡들을 현대적인 사운드로 재구성해 팬과 대중이 그 시절 추억을 회상하게 하는 것을 목적으로 한다. 이번 싱글에는 타이틀곡 '해바라기 (2026)'와 수록곡 '울컥 (2026)'을 비롯해 각 곡의 인스트루멘털 버전까지 총 4개 트랙이 수록됐다.
특히, 타이틀곡 '해바라기 (2026)'는 지난 2010년 발매된 동명의 히트곡을 새롭게 리메이크한 곡으로, 한 사람만을 향한 순애보적인 메시지를 담았다. 포근한 멜로디가 인상적인 발라드 장르로, 가비엔제이 5기의 한층 깊어진 하모니가 더해져 원곡과는 또 다른 감성을 전할 예정이다.
가비엔제이 5기는 지난 25일 공식 SNS를 통해 '해바라기 (2026)'의 티징 포스터도 공개했다. 포스터에는 바닷가, 화실, 창가 등 다양한 공간에 스며든 해바라기 이미지가 등장해 눈길을 끈다. 따뜻하면서도 서정적인 분위기 속에 가비엔제이 5기가 또 어떤 목소리로 짙은 울림을 전할지 기대된다.
지난해 9월 데뷔한 가비엔제이 5기는 리엘, 루안, 예잔, 나예로 구성된 여성 보컬 그룹이다. 이들은 데뷔 EP 'The Gavy NJ'를 통해 가비엔제이의 음악적 유산을 계승하는 동시에, 자신들만의 새로운 목소리로 고유의 음악적 색깔을 입증했다는 평을 받았다.
가비엔제이 5기의 리메이크 싱글 'The Gavy NJ : II'는 오는 3월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
