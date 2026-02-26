[SC리뷰] 배인혁, 사돈 노정의에 묘한 감정 변화 "비 그칠 때까지 옆에 있어 줄 수 있어"

기사입력 2026-02-26 08:54


[SC리뷰] 배인혁, 사돈 노정의에 묘한 감정 변화 "비 그칠 때까지 옆…

[스포츠조선 조지영 기자] 배인혁과 노정의가 서로의 상처를 보듬었다.

지난 25일 방송된 tvN 수목드라마 '우주를 줄게'(수진·신이현 극본, 이현석·정여진 연출) 7회에서는 갑작스럽게 찾아온 아버지 선규태(류승수)의 등장으로 혼란스러운 감정을 느끼는 선태형(배인혁)의 모습이 그려졌다. 여기에 서로에게 힘이 되어준 선태형과 우현진(노정의)의 한층 더 깊어진 관계, 우현진을 향한 박윤성(박서함)의 돌직구 고백 엔딩은 앞으로의 전개를 궁금케 했다.

뜻밖의 인물이 선태형을 찾아왔다. 어린 시절 빚쟁이들에게 쫓겨 자신과 형을 두고 도망가기 바빴던 아버지 선규태였다. 얼굴도 못 알아볼 정도로 잊고 살았던 아버지와의 재회는 선태형을 혼란스럽게 했다. 눈물로 호소하며 안부를 묻고, 늦었지만 이제라도 제대로 된 아빠 노릇을 해보고 싶다는 선규태의 사과에도 선태형은 무슨 용건이냐며 분을 삼키듯 날 선 말을 내뱉고, 다시는 찾아오지 말라는 말을 남긴 채 차갑게 돌아섰다.

그런가 하면 우현진을 둘러싼 선태형과 박윤성의 신경전도 계속됐다. 유성빌라 도둑 사건 이후, 걱정이 되어 집에 방범용 도어락을 설치하러 왔다는 박윤성. 무슨 일이 생기면 연락 달라는 그의 말에 선태형은 "우리 가족 일에 신경끄시죠"라며 선을 그었다. 이에 박윤성은 아무도 없는 우주네 집 안에서 처음 발견됐던 선규태 이야기를 들먹이며, 우현진이 다치거나 상처받는 일 없게 할 자신이 있느냐고 몰아붙였다. 그 말에 선태형은 아무런 말도 할 수 없었다. 이제야 비로소 가족의 의미를 깨닫기 시작한 선태형에게, 자신 때문에 지금을 망칠지도 모른다는 불안이 서서히 스며들었다.

선규태는 자꾸만 선태형의 곁을 파고들었다. 유성빌라 주위를 맴돌며 사람들을 도와주고, 우현진과 선우주를 만났다. 지난 일들을 후회하고 이제라도 잘해주고 싶다는 선규태의 마음을 전해 들은 우현진은 선태형에게 사정을 들어보자고 했지만, 이미 굳게 닫힌 그의 마음을 되돌리기는 쉽지 않았다. 우현진의 말에 서운함 섞인 분노 드러내며 비틀린 감정을 내비친 선태형. 그가 품고 있던 상처는 우현진의 생각보다 훨씬 깊었고, "넌 내 편일 줄 알았거든"이라는 선태형의 말은 우현진의 마음을 무겁게 만들었다.

한편, 기획 3팀의 글로마켓 프로젝트는 'BS 푸드'의 핵심 프로젝트로 채택됐다. 그러나 기쁨도 잠시, 곧 브레이크가 걸렸다. 경쟁사에서도 매우 흡사한 구성과 콘셉트 시안을 제안받아 피칭을 통해 최종 파트너를 선정하겠다는 메일이 온 것. 설상가상 피칭자 또한 우현진에서 기획 1팀의 직원으로 교체하라는 윗선의 지시가 있었다. 이에 박윤성이 크게 반발했고, 결국 회사 내부에서 공정한 경쟁을 통해 피칭자를 선정하기로 했다.

우현진은 피칭 준비에 밤낮없이 매달렸다. 경쟁사에 자료를 유출한 범인이 우현진이라는 소문이 돌았다는 사실을 안 선태형은 우현진을 돕기 위해 적극적으로 나섰다. 자신의 해외 브랜드 촬영에 참여하는 외국인 모델들을 대상으로 시식의 기회를 주고, 실제 시장 반응을 얻어내자는 계획이었다. 두 사람은 곧바로 우주(박유호)를 맡길 곳을 찾았다. 그러나 급하게 결정한 탓에 우주를 맡아줄 마땅한 사람을 찾지 못했고, 결국 선규태에게 손을 내밀었다. 선규태와 함께 있는 우주의 모습을 본 선태형은 마음은 복잡하기만 했다.

우현진이 준비한 피칭은 성공적이었다. 그렇게 기획 3팀이 글로마켓 피칭의 기회를 따냈다. 우현진은 곧장 선태형에게 소식을 전했다. 기분 좋게 퇴근하는 길, 우현진 앞에 나타나 "좋아한다, 우현진"이라며 상상도 못 한 돌직구 고백을 날리는 박윤성의 모습은 앞으로 펼쳐질 이야기를 더욱 궁금하게 했다.


이날 곁에서 함께 비를 맞아주겠다고 약속하는 선태형과 우현진의 모습도 그려져 이목을 집중시켰다. 우현진에게 "우산은 못 되어줘도 사돈한테 내리는 비가, 그칠 때까진 옆에 있어 줄 수 있으니까"라며 힘든 일이 있으면 말해달라는 선태형에게 "사돈도, 나한테 그래도 된다고. 나도 사돈 편이니까"라고 서로의 상처를 보듬는 두 사람의 위로는 설렘을 자아냈다. 어린 시절부터 품고 살아온 상처 때문에 비가 오는 것을 싫어하던 선태형이 좋아하는 것 같다고 말하는 그의 변화가 시청자들의 마음까지 따스하게 물들였다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.