카카오게임즈, S&P 글로벌이 발표한 '2025 기업 지속가능성 평가'(CSA)에서 '인더스트리 무버'로 선정

기사입력 2026-02-26 17:05


카카오게임즈, S&P 글로벌이 발표한 '2025 기업 지속가능성 평가'(…



카카오게임즈는 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌이 발표한 '2025년 CSA(Corporate Sustainability Assessment·기업 지속가능성 평가)'에서 '인더스트리 무버'로 선정됐다고 26일 밝혔다.

CSA는 매년 기업의 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 전반을 종합 평가하는 글로벌 ESG 평가로 산업군별 우수 기업을 선별해 발표한다. 기업의 지속가능 공시 신뢰성과 실행력을 평가해 지속가능경영 수준을 판단하는 공신력 있는 지표로 인정받고 있다.

카카오게임즈는 이번 평가에서 산업군별 전년 대비 점수 상승 폭이 가장 큰 기업 한 곳에게 부여되는 '인더스트리 무버' 등급을 획득했다. 총 9200여 개 참여 기업 중 49개 기업만이 해당 등급을 받았으며, 카카오게임즈는 전년 대비 32% 높은 점수를 획득하며 '인터랙티브 미디어·서비스&홈 엔터테인먼트(IMS)' 산업군에서 '인더스트리 무버'로 선정됐다.

또 산업군 상위 15% 이내이면서 산업군 최고 점수 대비 30% 이내 점수를 획득한 기업에게 부여되는 '지속가능성 연례보고서 멤버'에도 등재됐다. 특히 올해 평가에서 국내 게임사 중 유일하게 카카오게임즈가 선정되며 업계 최고 수준의 지속가능경영 역량을 입증했다고 회사측은 전했다.

이밖에 카카오게임즈는 기후전략, 개인정보보호, 인적자원, 리스크 관리 등 ESG 전 분야에서 높은 평가를 받았다. 환경(E) 분야에서 기후변화 리스크 분석을 실시하고 국제 표준 환경경영시스템 인증을 취득하는 등 환경경영 체계를 강화해 온 점이 긍정적인 평가를 받았다. 또 사회(S) 분야에서 개인정보보호, 이용자 권익 보호, 인권경영 등 관련 정책을 개선하며 전반적인 운영 방침과 관리 체계를 고도화하고, 지배구조(G) 측면에서 통합 리스크 및 내부감사 체계를 구축해 리스크 대응력과 지배구조 투명성을 강화한 점이 우수한 평가를 받았다.

카카오게임즈 관계자는 "이번 '인더스트리 무버'와 '지속가능성 연례보고서 멤버' 선정을 통해 글로벌 시장에서 카카오게임즈의 ESG경영 역량을 인정받았다"며 "앞으로도 다방면에서 ESG경영을 실천해 글로벌 수준의 ESG 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 카카오게임즈는 다양한 ESG 활동을 꾸준히 전개한 성과를 인정받아 2025년 한국ESG기준원이 발표하는 ESG 평가에서 3년 연속 통합 A등급을 획득했다. 또 MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널)의 글로벌 ESG 평가에서 국내 게임사 최초로 AAA등급을 달성한 바 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

