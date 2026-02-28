강재준 18개월 子, "돼지 어디 있냐"에 아빠 지목...이은형 "이야기 한 적 없다"

기사입력 2026-02-28 07:30


강재준 18개월 子, "돼지 어디 있냐"에 아빠 지목...이은형 "이야기…

강재준 18개월 子, "돼지 어디 있냐"에 아빠 지목...이은형 "이야기…

[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 강재준의 18개월 아들이 "돼지 어디 있냐"라는 질문에 아빠를 지목해 웃음을 안겼다.

강재준은 27일 자신의 SNS에 "노룩 돼지"라면서 영상을 게재했다.

영상 속에는 아들 현조 군과 놀이 중인 엄마 이은형의 모습이 담겨있다. 아빠는 엄마와 아들의 둘만의 행복한 시간을 흐뭇하게 바라보며 카메라에 담았다.

현조 군에게 동물 그림 낱말 카드를 읽어주고 있는 이은형. 달팽이, 강아지에 이어 돼지라고 말하는 순간, 현조 군은 아빠를 보지도 않은 채 손가락으로 가리켜 폭소를 자아냈다. 이른바 '노룩 지목'에 웃음바다가 됐다.

당황한 강재준은 머쓱한 듯 웃어 보였고, 아빠의 웃음소리에 현조 군도 아빠를 응시한 채 웃어 보였다. 이은형은 "현조 이제 아빠는 보지도 않고 손가락으로 가리키냐"라며 웃었고, 강재준은 "아니 현조야, 누가 시킨 것도 아닌데 왜 그러는 건데"라며 당황했다.

이 같은 상황은 처음이 아니었다. 앞서 지난 15일에도 강재준은 현조 군이 낱말 카드 공부 중 "돼지 어디 있냐"는 질문에 아빠를 가리키는 모습이 담긴 영상을 공개해 화제를 모은 바 있다.

강재준은 "아빠가 왜 돼지냐"라며 당황, 이은형은 "난 그렇게 이야기한 적 없다"고 했다. 이에 강재준은 "날 왜 돼지라고 생각하냐. 현조야, 아빠 돼지 아니다. 살 빼야겠다"라고 해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

노홍철, 동물학대 논란에 해명 영상 공개.."약 취한 사자? 절대 아냐, 낮잠 시간"[종합]

2.

선예, 중딩맘 됐다...세 딸 얼굴 공개+훈남 남편과 가족사진 "14년차 주부"

3.

선예, 시부모님 모신 자리서 '찜닭 한강물' 대참사...신혼 초 멘붕

4.

구성환 반려견 꽃분이, '꼬리 살랑' 생전 마지막 모습 '먹먹'...전현무 "너무 예뻐"('나혼산')

5.

손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네

연예 많이본뉴스
1.

노홍철, 동물학대 논란에 해명 영상 공개.."약 취한 사자? 절대 아냐, 낮잠 시간"[종합]

2.

선예, 중딩맘 됐다...세 딸 얼굴 공개+훈남 남편과 가족사진 "14년차 주부"

3.

선예, 시부모님 모신 자리서 '찜닭 한강물' 대참사...신혼 초 멘붕

4.

구성환 반려견 꽃분이, '꼬리 살랑' 생전 마지막 모습 '먹먹'...전현무 "너무 예뻐"('나혼산')

5.

손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네

스포츠 많이본뉴스
1.

"韓 유럽파 구단주가 어떻게 스눕독·모드리치" 엄지성의 '스~웩' 게시글 'AI 의심→실화'…세상 일 모른다

2.

[오피셜]'김민재 첼시 매각' 어떡할래? 日 유리몸 또 박살 났다…KIM 이적 시 수비 공백 우려

3.

'고양이 학대 논란'X 中산둥행 무산→파란만장 佛 국대 수비수 결국 알와슬행[오피셜]

4.

포체티노 4개월뒤 '토트넘 복귀' 초대박! "월드컵 끝나면 계약 만료"…의미심장 발언→모든 감독 실패, 포체티노가 적임자

5.

'투타니' 없어서 日 우승 힘들껄→'홈 어드밴티지' 오타니 대표팀 합류…WBC 준비 '본격 스타트'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.