'정성호♥' 경맑음, 아스팔트에 얼굴 쓸려 피 철철…"넘어지는 막내 子 감싸다가"

기사입력 2026-02-28 08:20


'정성호♥' 경맑음, 아스팔트에 얼굴 쓸려 피 철철…"넘어지는 막내 子 …

'정성호♥' 경맑음, 아스팔트에 얼굴 쓸려 피 철철…"넘어지는 막내 子 …

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 정성호의 아내 경맑음이 아스팔트 위에 넘어져 얼굴을 다쳤다.

경맑음은 28일 "하늘이가 아스팔트에서 뒤로 넘어지는데 저랑 거리가 있어서 하늘이 머리 보호한다고 감싸 안다가 제가 아스팔트에 쓸렸다"며 다섯째 아들을 보호하려다 아스팔트에 쓸려 넘어졌다고 밝혔다.

경맑음은 "다섯애들 키우면서 뭐랄까 … 그냥 갑자기 튀어나오는 모성반응으로 내가 슈퍼맨이 된 듯한 파워가 생기게 되는데 주위에 있던 동생이 언니 얼굴에 피 난다고 뛰어가 휴지 가져다 주고

거울 볼 곳이 없어서 찍은 사진"이라며 "무릎 손 팔 다 까이고 입술도 같이 쓸렸나 보다"라고 토로했다.

다행히 아들은 안 다쳤고, 경맑음 역시 크게 다친 건 아니었다. 경맑음은 "하늘이 안 다친걸 알고 병원 다녀오니 목부터 허리까지 근육이 상처보다 더 놀란 듯 하다. 오빠가 이쁜 얼굴 상처 나서 속상하더라"라며 "아스팔트에 얼굴을 던진 제가 너무 웃프다"고 밝혔다.

함께 공개된 사진 속에는 코, 손 등에 피를 흘리고 있는 경맑음의 모습이 담겼다. 아들을 지키려다 부상을 입은 경맑음에 위로와 박수가 쏟아지고 있다.

한편, 경맑음은 개그맨 정성호와 결혼, 슬하 3남 2녀를 두고 있다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남보라, 대통령 때문에 집도 못 들어갔다..."경호원 막아서 아빠 호출"

2.

故 송민도, 100살 생일 '경사' 앞두고 비보...미국 호스피스서 마지막 '3주기'

3.

구성환 반려견 꽃분이, '꼬리 살랑' 생전 마지막 모습 '먹먹'...전현무 "너무 예뻐"('나혼산')

4.

선예, 시부모님 모신 자리서 '찜닭 한강물' 대참사...신혼 초 멘붕

5.

구혜선 "자기애 강하다고, 연기 못한다고 부정 당해..반항심으로 내 갈 길만 갔다"(세바시)

연예 많이본뉴스
1.

남보라, 대통령 때문에 집도 못 들어갔다..."경호원 막아서 아빠 호출"

2.

故 송민도, 100살 생일 '경사' 앞두고 비보...미국 호스피스서 마지막 '3주기'

3.

구성환 반려견 꽃분이, '꼬리 살랑' 생전 마지막 모습 '먹먹'...전현무 "너무 예뻐"('나혼산')

4.

선예, 시부모님 모신 자리서 '찜닭 한강물' 대참사...신혼 초 멘붕

5.

구혜선 "자기애 강하다고, 연기 못한다고 부정 당해..반항심으로 내 갈 길만 갔다"(세바시)

스포츠 많이본뉴스
1.

"韓 유럽파 구단주가 어떻게 스눕독·모드리치" 엄지성의 '스~웩' 게시글 'AI 의심→실화'…세상 일 모른다

2.

"한국 선수 정강이에 살인태클" 베트남 신성, 결국 2경기 출장정지 '철퇴' 확정…'亞컵 도전' 김상식호 '비상, 비상'

3.

[오피셜]'김민재 첼시 매각' 어떡할래? 日 유리몸 또 박살 났다…KIM 이적 시 수비 공백 우려

4.

포체티노 4개월뒤 '토트넘 복귀' 초대박! "월드컵 끝나면 계약 만료"…의미심장 발언→모든 감독 실패, 포체티노가 적임자

5.

'고양이 학대 논란'X 中산둥행 무산→파란만장 佛 국대 수비수 결국 알와슬행[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.