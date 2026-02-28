'시험관 시작' 김준호♥김지민, 아직도 수면 이혼 상태 "계속 가위 눌리고 악몽 꿔"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김준호 김지민 부부가 아직도 각방을 쓰고 있는 생활을 고백했다.
26일 유튜브 채널 '준호 지민'에서는 '느낌&나리랑 후끈한 힐링데이'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이천여행을 떠난 김준호 김지민 부부. 김지민은 "얼마 전에 '귀묘한 이야기' 촬영하고 와서 계속 가위눌린다. 낮잠 잘 때도 가위 눌리고 계속 악몽을 꾼다"며 "어떤 가위에 눌렸을 때 제일 싫었냐면 낮에 소파에서 이불을 머리까지 덮고 자고 있었는데 오빠가 이불을 내려서 '까꿍'하더라. 이상하고 징그러워서 다시 덮었는데 계속 까꿍하더라. 그게 가위였다. 그걸 계속 눌렸다"고 밝혔다. 이에 김준호는 "내가 나오는데 가위에 눌린다고? 무슨 소리냐. 싸우자는 거냐"고 서운해해 웃음을 안겼다.
제작진은 "결혼하고 나서 서로 바뀐 점이나 알아가는 점 있냐"고 물었고 김준호는 "내가 김지민을 좋아하는 줄 알았더니 김지민이 나를 더 좋아하더라"라고 당당하게 말했다.
김준호는 "저희는 수면 이혼을 했다. 근데 김지민은 제가 자는 곳으로 계속 온다. 그때 알았다. 날 더 좋아하는구나"라고 그 이유를 밝혔지만 김지민은 "내 방에 보일러가 안 들어온다"고 밝혔다. 그럼에도 김준호는 "핑계다. 내가 코를 고는데도 나한테 온다"고 흐뭇해했다.
결혼하고 달라진 점은 또 있었다. 김준호는 "저는 20년을 아침밥을 안 먹었는데 김지민은 밥을 꼭 먹어야 한다. 장점은 건강해졌고 단점은 결혼식 때 75kg였는데 지금 85kg"이라고 고백했다.
김지민은 김준호 방으로 간 이유에 대해 "내가 오빠 방으로 간다. 왜냐면 하도 집이 웃풍이 너무 많이 들어오고 따뜻한 물도 잘 안 나온다. 이상해서 관리실에 얘기했더니 '7개월 동안 어떻게 살았냐'더라. 전 집 주인이 보일러, 수도를 다 잠가놓고 간 거다. 우리는 '원래 이런 집인가 보다' 하고 살았다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 김준호는 "우리는 노숙자였다"고 토로했고 김지민은 "지금은 따뜻한 물이 콸콸콸 나오고 방이 너무 따뜻하다"고 밝혔다.