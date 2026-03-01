'자궁경부암 극복' 초아, 쌍둥이 母 됐다 "암수술 받은 병원서 출산, 기적같아"[전문]

최종수정 2026-03-01 06:12

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 크레용팝 출신 초아가 쌍둥이를 건강하게 출산했다.

초아는 28일 자신의 SNS 계정에 "

2026년 2월 27일
큐트 2.46kg, 하트 2.38kg. 지구별 도착"이라며 출산 소식을 직접 전했다.

그는 이어 "원래 큐트가 둘째인데 먼저 나오면서 헝아가 됐다. 태어나자마자 둘 다 우렁차게 울며 이중창 화음을 넣어 수술방 선생님들을 빵 터지게 만든 트둥이들"이라며 "아주 건강하게 태어났다. 저도 너무 건강하다"고 덧붙였다.

특히 초아는 "니큐 없이 바로 엄마, 아빠와 함께 지내며 24시간 모자동실 중"이라며 "병원은 출산 후 퇴원까지 3박 4일 동안 24시간 모자동실과 모유 수유를 적극 실천하는 곳인데, 초보 엄마·아빠라 허둥지둥하며 잠 한숨도 못 잤지만 그저 너무 행복하고 좋기만 하다"고 감격을 전했다.

초아는 이번 출산이 더욱 특별한 이유도 함께 밝혔다. 그는 "2023년 첫 자궁암 수술을 받았던 이곳에서 2026년 이렇게 건강하게 일란성 쌍둥이 하트큐트를 만나게 되다니 정말 기적 같고 감사하다"며 "많은 분들의 기원과 응원 덕분이다. 진심으로 감사드린다"고 인사했다.

마지막으로 초아는 "앞으로 펼쳐질 우리 네 가족의 앞날이 얼마나 재밌고 신날지 감도 안 온다"며 "엄마·아빠랑 함께 잘 살아 보자! 사랑해"라고 쌍둥이 형제를 향한 깊은 애정을 드러냈다.


한편, 크레용팝 출신 초아는 지난 2021년 6세 연상의 사업가와 결혼했다. 결혼 1년 후 자궁경부암 진단을 받고 투병해온 그는 지난해 임신 가능 판정을 받고 시험관 시술로 일란성 쌍둥이를 임신했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

