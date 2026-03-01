'170만 구독자' 히밥, 명문대 졸업 후 먹방에 母와 절연…'외제차' 한 방에 해결
[스포츠조선 김준석 기자] 먹방 유튜버 히밥이 진로 문제로 어머니와 1년 가까이 연락을 끊었던 사실을 털어놨다.
28일 방송된 아는 형님는 '입으로 먹고살고(高)' 특집으로 꾸며져 가수 테이, 코미디언 김신영, 히밥, 송하빈이 출연했다.
이날 히밥은 최근 라면 25봉지 기록을 경신했다고 밝히며, 과거 구독자들의 배달 음식을 6시간 동안 쉬지 않고 먹었던 영상이 1000만 회에 가까운 조회수를 기록했다고 전해 놀라움을 안겼다.
또 "향에 약해 고수는 못 먹고, 갑각류는 비효율적이라 안 좋아한다"며 남다른 먹방 철학을 드러냈다.
군대 인스턴트 음식 특집으로 약 30인분을 먹은 뒤 소화 문제로 5일간 입원했던 일화도 공개했다. 그는 "배가 많이 나와 있어서 임신 가능성이 없냐는 말까지 들었다"고 밝혀 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
특히 히밥은 중국 명문 베이징대학교 사회학과 출신이라는 사실로 눈길을 끌었다. 공부 대신 먹방 유튜버의 길을 택한 데 대해 부모님의 반대는 없었는지 묻는 질문에 그는 "그래서 엄마랑 거의 1년 동안 연락을 안 했다"고 솔직히 고백했다.
이어 "엄마가 많이 걱정했다. 건강도 그렇고, 공부를 그렇게 했는데 왜 이 길을 택하냐는 생각이 있었을 것"이라고 덧붙였다.
그러나 갈등은 뜻밖의 계기로 풀렸다. 히밥은 "외제차 사주니까 인정하더라"고 쿨하게 말해 웃음을 자아냈다. 이를 들은 출연진은 "현실적이다"라며 폭소했다.
현재 히밥은 170만 명의 구독자를 보유한 인기 먹방 크리에이터로 활약 중이다.
narusi@sportschosun.com
