김현중, '꽃남' 시절 수입 최초 고백…"100억 이상 벌었다. 자고 나면 CF"

기사입력 2026-03-01 06:11


김현중, '꽃남' 시절 수입 최초 고백…"100억 이상 벌었다. 자고 나…

김현중, '꽃남' 시절 수입 최초 고백…"100억 이상 벌었다. 자고 나…

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 김현중이 드라마 '꽃보다 남자' 전성기 시절 수입을 최초로 언급했다.

27일 유튜브 채널 'B급 스튜디오'에는 '잠 자고 있던 우주대스타 모셔봤습니다!│B급 청문회 RE:BOOT EP.14'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 김현중은 배우 박효준과 함께 게스트로 출연했다.

MC 남호연이 "'꽃보다 남자'가 시청률 대박 아니었냐"고 묻자, 김현중은 "이게 시청률 1위는 아니었다. MBC '에덴의 동쪽'이 1위였다"고 정정하며 말문을 열었다.

그러면서도 "그 인기를 체감 못 할 정도로 인기가 많았던 것 같다. 자고 일어나면 CF 찍고 뭐 찍고 하니까 밖을 못 돌아다녔다"고 당시를 떠올렸다.

패널들이 "돈도 어마어마하게 벌었겠다"고 직구 질문을 던지자 김현중은 "적지 않게 벌었다"며 웃었다.

이어 "'내가 너무 바빠서 얼마나 벌었는지 모를 정도였다'는 말은 거짓말이다. 얼마나 벌었는지는 알아야지"라고 솔직하게 답해 눈길을 끌었다.

당시 나이가 스물셋이었다는 김현중에게 패널들은 "그 정도면 100억은 벌었겠다", "100억 벌었냐"고 재차 물었다. 이에 그는 "그 이상 벌었을 수도 있다"고 답해 놀라움을 안겼다.

2009년 방영된 KBS2 드라마 '꽃보다 남자'는 국내는 물론 아시아 전역에서 신드롬을 일으킨 작품으로, 김현중은 F4 멤버 윤지후 역을 맡아 큰 사랑을 받았다. 전성기 시절의 폭발적인 인기를 직접 회상한 그의 발언이 다시 화제를 모으고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

'탄금' 장유상, 결혼 깜짝 발표 "살아갈 시간이 더 설레는 사람과 함께 걷기로"[전문]

3.

유재석, 게스트 '홀대 논란' 터졌다...양상국 "서울 사람들 거지요"

4.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

5.

故 설리, 생전 미공개 영상 또 나왔다..해맑은 미소+'장꾸' 일상에 팬들 먹먹

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

'탄금' 장유상, 결혼 깜짝 발표 "살아갈 시간이 더 설레는 사람과 함께 걷기로"[전문]

3.

유재석, 게스트 '홀대 논란' 터졌다...양상국 "서울 사람들 거지요"

4.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

5.

故 설리, 생전 미공개 영상 또 나왔다..해맑은 미소+'장꾸' 일상에 팬들 먹먹

스포츠 많이본뉴스
1.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

2.

"美-이스라엘, 이란 공습에 중동전쟁 조짐" 이란에서 뛰는 '한국 선수' 이기제가 걱정된다…2월 28일 소속팀 훈련장서 포착

3.

이게 오타니 효과? 다카이치 총리 '한-일전 시구 검토'…일왕은 60년 만에 야구장 찾는다

4.

"선발 붕괴? 내 갈 길 간다" 70억 투자가 빛을 발할 시간, 삼성 구원할 '최후의 보루'

5.

[오피셜]'쌩쌩한 이강인 보겠다' PSG, 리그1 경기 연기로 5일 연속 휴식 확보..'피곤한' 첼시, UCL 16강 1~2차전 사이에 뉴캐슬전까지 갖는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.