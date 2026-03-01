'권상우♥' 손태영, 48kg에서 또 감량 "PT받고 확 달라진 얼굴"

최종수정 2026-03-01 07:20

'권상우♥' 손태영, 48kg에서 또 감량 "PT받고 확 달라진 얼굴"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 손태영이 핼쑥해진 근황을 전했다.

1일 'Mrs.뉴저지 손태영' 채널에는 '미국맘 손태영은 일주일을 어떻게 보낼까? (+17세 아들 룩희의 첫 운전)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

손태영은 아이들을 학교에 보낸 후, 개인 PT를 받으며 하체 운동에 집중했다. 이후 지인을 만나 이런저런 이야기를 나눴다.

손태영은 지인에게 "남편이 미국에 와서 시차 때문에 15시간을 자더라. 원래 안 그러는데 이번엔 너무 잠이 잘 온다더라"라며 근황을 전했고, 지인은 "운동하고 건강한 사람이 빨리 적응하는 것 같다"라고 말했다.


'권상우♥' 손태영, 48kg에서 또 감량 "PT받고 확 달라진 얼굴"
손태영이 "원래 안 그랬다. 옛날에는 새벽 2시에 깨서 뭘 먹기도 했다"라고 털어놓자, 지인은 급히 손태영의 말을 끊고 "언니 얼굴이 왜 이렇게 또 작아졌어? 며칠 안 본 사이에?"라며 손태영의 핼쑥해진 모습에 깜짝 놀랐다.

손태영은 "며칠 만에?"라며 웃었고 지인은 "얼굴이 이만해졌다"라며 다시금 놀랐다.

한편 손태영은 지난 2008년 배우 권상우와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 두 자녀 학업을 위해 미국에 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 활동하고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

'탄금' 장유상, 결혼 깜짝 발표 "살아갈 시간이 더 설레는 사람과 함께 걷기로"[전문]

3.

유재석, 게스트 '홀대 논란' 터졌다...양상국 "서울 사람들 거지요"

4.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

5.

故 설리, 생전 미공개 영상 또 나왔다..해맑은 미소+'장꾸' 일상에 팬들 먹먹

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

'탄금' 장유상, 결혼 깜짝 발표 "살아갈 시간이 더 설레는 사람과 함께 걷기로"[전문]

3.

유재석, 게스트 '홀대 논란' 터졌다...양상국 "서울 사람들 거지요"

4.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

5.

故 설리, 생전 미공개 영상 또 나왔다..해맑은 미소+'장꾸' 일상에 팬들 먹먹

스포츠 많이본뉴스
1.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

2.

"美-이스라엘, 이란 공습에 중동전쟁 조짐" 이란에서 뛰는 '한국 선수' 이기제가 걱정된다…2월 28일 소속팀 훈련장서 포착

3.

이게 오타니 효과? 다카이치 총리 '한-일전 시구 검토'…일왕은 60년 만에 야구장 찾는다

4.

"선발 붕괴? 내 갈 길 간다" 70억 투자가 빛을 발할 시간, 삼성 구원할 '최후의 보루'

5.

[오피셜]'쌩쌩한 이강인 보겠다' PSG, 리그1 경기 연기로 5일 연속 휴식 확보..'피곤한' 첼시, UCL 16강 1~2차전 사이에 뉴캐슬전까지 갖는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.