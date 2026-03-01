전현무, 엄청난 후폭풍..결국 경위서 썼다 "아나운서 품위 손상" ('사당귀')

기사입력 2026-03-01 08:32


전현무, 엄청난 후폭풍..결국 경위서 썼다 "아나운서 품위 손상" ('사…

[스포츠조선 이게은기자] KBS 아나운서 출신 방송인 전현무가 'KBS 아나운서 댄스 금지령'의 전말을 공개한다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 7.8%, 전국 5.3%를 기록했고, 2026년 자체 최고 전국 시청률을 경신하며 194주 연속 동시간대 예능 1위의 위엄을 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)

오늘(1일) 방송되는 '사당귀' 346회에서 전현무가 "나 때문에 KBS 아나운서 춤 금지령 생겼다"라고 고백해 그 배경에 이목이 집중된다.

전현무는 "예능 프로그램에 출연해 막춤을 췄는데 '아나운서 품위손상'을 이유로 '전현무 포함 모든 아나운서는 어떤 프로그램에 나가서도 절대 춤을 출 수 없다'고 댄스 금지령이 내려왔다"며 파격적인 춤사위로 아나운서의 품위 기준이 생겼음을 고백해 웃음을 터지게 한다.


전현무, 엄청난 후폭풍..결국 경위서 썼다 "아나운서 품위 손상" ('사…
아나운서 댄스 금지령의 시작점인 전현무의 댄스 영상이 공개되자 스튜디오에서는 폭소가 터진다. 박명수는 "내가 현무 때문에 미치겠다"라고 웃음을 멈추지 못하고, 엄지인은 "저러니까 경위서를 쓴 거다"라며 전현무의 춤사위에 두 눈을 질끈 감는다고.

그런가 하면 전현무는 역사적(?) 순간을 함께한 이동훈 PD를 발견하고는 기쁨의 건치 미소를 터뜨린다. 전현무는 10여년전 이동훈 PD와 함께한 '전무후무 전현무쇼'에 대해 "전현무쇼는 시대를 너무 앞서 갔다"라며 "지금 하면 성공할 것"이라고 너스레를 떤다. 촬영 당시 비하인드 스토리를 대방출하며 '전무후무 전현무쇼'에 대한 애정을 드러낸 전현무는 "전무후무 전현무쇼2 제작해 볼까?"라고 제안해 이동훈 PD의 동공지진을 유발한다.

이에 전현무의 '전현무쇼2' 론칭 제안에 자극받은 박명수는 "무한도전에서 '거성쇼'를 했다가 안됐지만 이제는 가능하다"라며 "깔끔하게 '박명수쇼'로 가자"라며 과거를 딛고 일어선 이 시대의 예능인으로 자신을 어필해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다는 후문.

전현무가 시작한 아나운서 품위 기준의 진실은 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.

한편
KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

3.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

4.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

5.

김신영, 44kg 감량 뒤엎은 '요요' 고백…"케이크 한 판+라면 7봉지"

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

3.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

4.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

5.

김신영, 44kg 감량 뒤엎은 '요요' 고백…"케이크 한 판+라면 7봉지"

스포츠 많이본뉴스
1.

"美-이스라엘, 이란 공습에 중동전쟁 조짐" 이란에서 뛰는 '한국 선수' 이기제가 걱정된다…2월 28일 소속팀 훈련장서 포착

2.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

3.

홍명보호 주목! 북중미월드컵, 선수교체 '시간제한' 도입…VAR 적용 범위도 확대

4.

이게 오타니 효과? 다카이치 총리 '한-일전 시구 검토'…일왕은 60년 만에 야구장 찾는다

5.

"선발 붕괴? 내 갈 길 간다" 70억 투자가 빛을 발할 시간, 삼성 구원할 '최후의 보루'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.