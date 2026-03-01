'파리의 연인' 박신양·이동건, 20년만에 재회 "'애기야 가자' 대사 식은땀 났다" ('미우새')

기사입력 2026-03-01 08:40


'파리의 연인' 박신양·이동건, 20년만에 재회 "'애기야 가자' 대사 …

[스포츠조선 이게은기자] 오는 3월 1일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 전 국민을 들썩이게 한 레전드 드라마 '파리의 연인'의 두 주인공, 박신양과 이동건의 아주 특별한 만남이 공개된다.

최근 진행된 녹화에서는 그림으로 가득 찬 초대형 세트장에 배우 박신양이 등장해 스튜디오의 이목이 집중됐다. 박신양은 배우가 아닌 화가 박신양의 모습으로 나타나 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다. 이어 박신양이 있는 곳에 이동건과 허경환이 깜짝 방문했다. 허경환은 박신양과 이동건이 함께 서 있는 모습을 보자마자 "이 투 샷을 다시 보게 될 줄 몰랐다"며 벅찬 감정을 드러냈다. 바로 최고 시청률 57%를 기록했던 레전드 드라마 '파리의 연인'의 두 주인공 박신양과 이동건이 무려 20년 만에 다시 만났기 때문. 두 사람의 역사적인 재회의 현장을 보고 스튜디오 역시 역대급 리액션이 터져 나왔다는 후문이다.


'파리의 연인' 박신양·이동건, 20년만에 재회 "'애기야 가자' 대사 …
박신양과 이동건은 당시 역대급 시청률을 기록했던 드라마 '파리의 연인'에 얽힌 비하인드 스토리를 최초로 털어놓았다. 박신양은 "연기하는 순간을 제외한 모든 순간 목발 짚고 있었다", "위급한 상황으로 구급차에 실려 갔었다" 등 아무에게도 말하지 못한 '그때'의 이야기를 공개해 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다. 이뿐만 아니라 이동건은 드라마 속 역대급 명장면 뒤에 숨은 이야기가 있다며 당시 박신양이 이동건에게 건넸던 한 마디를 떠올렸다. 과연 이동건이 기억하는 박신양의 한 마디는 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.

한편, 허경환은 박신양과 이동건의 드라마 속 레전드 명대사 '애기야 가자'와 '이 안에 너 있다'를 언급했다. 두 사람 모두 대본에서 본인들의 대사를 확인하자마자 들었던 생각을 처음 고백했다. 그 와중에 박신양은 "내 대사보다 네 대사가 더 낫다"며 이동건의 명대사를 탐내(?) 스튜디오를 폭소케 했다. 이에 서로 명대사를 바꿔서 해보기도 했는데, 박신양 표 '이 안에 너 있다'는 어떤 느낌일지, 한순간도 두 눈을 뗄 수 없는 박신양과 이동건의 특별한 만남은 1일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

joyjoy90@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

3.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

4.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

5.

김신영, 44kg 감량 뒤엎은 '요요' 고백…"케이크 한 판+라면 7봉지"

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

3.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

4.

티파니 영, ♥변요한과 혼인신고 후 첫 근황 공개.."2월 피날레" 수영과 데이트

5.

김신영, 44kg 감량 뒤엎은 '요요' 고백…"케이크 한 판+라면 7봉지"

스포츠 많이본뉴스
1.

"美-이스라엘, 이란 공습에 중동전쟁 조짐" 이란에서 뛰는 '한국 선수' 이기제가 걱정된다…2월 28일 소속팀 훈련장서 포착

2.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

3.

홍명보호 주목! 북중미월드컵, 선수교체 '시간제한' 도입…VAR 적용 범위도 확대

4.

이게 오타니 효과? 다카이치 총리 '한-일전 시구 검토'…일왕은 60년 만에 야구장 찾는다

5.

"선발 붕괴? 내 갈 길 간다" 70억 투자가 빛을 발할 시간, 삼성 구원할 '최후의 보루'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.