'왕과 사는 남자' 900만 눈앞…3·1절 하루 81만 동원, 천만 향해 질주

[스포츠조선 김준석 기자] 영화 '왕과 사는 남자'가 900만 관객 돌파를 눈앞에 두며 흥행 질주를 이어가고 있다.

3월 2일 영화진흥위원회 통합전산망 집계에 따르면, 3·1절 공휴일이던 1일 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)는 하루 81만7212명의 관객을 동원하며 박스오피스 1위에 올랐다.

누적 관객 수는 848만4433명으로, 900만 고지를 가시권에 뒀다.

지난 2월 4일 개봉한 이 작품은 1457년 청령포를 배경으로, 마을의 부흥을 위해 스스로 유배를 택한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 사극 영화다.

묵직한 서사와 배우들의 호연, 입소문 효과가 더해지며 장기 흥행 흐름을 보이고 있다.

특히 3·1절 연휴 특수를 타고 하루 80만 명 이상을 끌어모으며 흥행 탄력을 재확인했다. 이미 2026년 최고 흥행작에 등극한 가운데, 이제 관심은 '천만 클럽' 입성 여부로 쏠린다.

개봉 한 달이 채 되지 않은 시점에서 800만을 훌쩍 넘긴 '왕과 사는 남자'가 최종 스코어를 어디까지 끌어올릴지 이목이 집중된다.

