유세윤, 노래방 6석 콘서트 대박 나더니…시야 제한석 5000원 환불 'AS 미쳤다'

기사입력 2026-03-02 14:42


유세윤, 노래방 6석 콘서트 대박 나더니…시야 제한석 5000원 환불 '…

유세윤, 노래방 6석 콘서트 대박 나더니…시야 제한석 5000원 환불 '…

[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 유세윤이 '노래방 6석 콘서트'를 성황리에 마친 데 이어 시야 제한석 관객에게 5000원을 직접 환불해 준 사연까지 전해지며 화제를 모으고 있다.

유세윤은 1일 자신의 소셜미디어에 "시야 제한석 현봉 씨 5000원 입금"이라는 글과 함께 노래방 콘서트 현장 영상을 공개했다.

영상 속 유세윤은 좁은 공간을 가득 채운 관객들 앞에서 열정적으로 노래를 부르고, 팬들은 자리에서 일어나 함께 뛰고 춤을 추며 현장을 뜨겁게 달궜다.

특히 눈길을 끈 것은 'AS'였다. 공연 중 일부 좌석이 시야 제한으로 불편을 겪자 유세윤이 해당 관객에게 5000원을 직접 환불해 준 것. 소규모 콘서트임에도 세심하게 관객을 챙긴 그의 행동에 팬들은 "AS 진짜 확실하다", "이 정도면 또 가야지", "소규모라 더 재밌었겠다", "진짜 콘서트 느낌 제대로였다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

첫 공연을 성공적으로 마친 유세윤은 곧바로 앙코르 소식도 전했다. 그는 "자꾸 욕심이 나네요. 유세윤 앙코르 콘서트. 이번엔 9석입니다. 감사합니다"라며 2차 노래방 콘서트 개최를 알렸다.

오는 14일 압구정 로데오역 인근 노래방에서 진행되는 이번 공연은 기존 6석에서 3석이 늘어난 총 9석 규모로 열린다. 1인 2매 제한, 구글폼 제출 시간 기준 선착순 접수 방식이다.

유세윤은 공연 관련 공지에서 "옆방 손님의 소음이 들릴 수 있는 점 양해 부탁드린다. 기록용 사진 및 동영상 촬영이 진행되며, 원치 않을 경우 편집 또는 모자이크 처리하겠다"고 세심하게 안내했다.

앞서 그는 공연을 앞두고 여러 차례 리허설을 진행하며 긴장된 마음을 드러내기도 했다. "오는 6분 궁금해요. 댓글 달아주시면 인스타 구경 갈게요(위험인물인지 아닌지)"라는 글로 설렘을 표현해 웃음을 안겼다. MBC '라디오스타'에서도 유세윤의 콘서트를 지원하며 힘을 보탰고, 팬들 역시 꽃과 선물을 준비하는 등 뜨거운 응원을 보냈다.


1차 공연을 마친 뒤 유세윤은 "그 뜨거운 함성소리와 숨결이 아직도 잊히지 않는다. 많은 분들이 와주셨지만 그중 특히 6명 정도가 많이 기억에 남는다"며 감사 인사를 전했다. 이어 "이렇게 서로 긴장했던 콘서트는 처음이었다. 언젠가 꼭 또 만날 수 있기를"이라고 덧붙이며 팬들과의 특별한 시간을 되새겼다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

'86세' 전원주, 빙판길 낙상 사고 "고관절 골절 수술...유튜브 휴방" [전문]

3.

"하필 3·1절에..." 양미라·지소연, 日여행 영상 올렸다가 '뭇매'

4.

지소연, 3·1절 앞두고 日 여행 영상 논란 결국 사과 "양미라 관련 無..나의 불찰"

5.

사유리, 6살 子 혼자 잘 키웠네...운동 데이트 "좋은 습관만 전해주고파"

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

'86세' 전원주, 빙판길 낙상 사고 "고관절 골절 수술...유튜브 휴방" [전문]

3.

"하필 3·1절에..." 양미라·지소연, 日여행 영상 올렸다가 '뭇매'

4.

지소연, 3·1절 앞두고 日 여행 영상 논란 결국 사과 "양미라 관련 無..나의 불찰"

5.

사유리, 6살 子 혼자 잘 키웠네...운동 데이트 "좋은 습관만 전해주고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독 "삼일절이잖아!" → 3월 1일 롯데, 지바 롯데전 기를 쓰고 이긴 이유 [미야자키 현장]

2.

헉! 롯데 또 날벼락 → 캠프 이틀 남기고 부상자 발생.. 마당쇠투수 급거 귀국 [미야자키 속보]

3.

'2경기 무승' 황선홍 감독 "부담되면 안돼, 각오 단단히 하고 있다"[현장 기자회견]

4.

1R 루키까지 휘말린 '부상 쓰나미', 삼성 마운드 고지로 이끌 '특급루키'의 등장..KIA 타선 무력화

5.

'우승후보 상대로 무승부' 유병훈 감독 "김정훈 덕분에 승점 1 얻었다, 우리 팀 방향성 확인한 경기"[현장 기자회견]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.