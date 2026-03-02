지소연, '3·1절 日 여행' 논란에 슬그머니 영상 삭제…사과 없이 '조용한 손절'
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 지소연이 양미라와 함께한 일본 여행 영상을 공개했다가 논란에 휩싸인 가운데, 별다른 입장 표명 없이 영상을 삭제했다.
2일 지소연의 유튜브 채널 '지소연 송재희의 벨라리에'에는 지난달 28일 업로드됐던 일본 여행 영상이 현재 삭제된 상태다.
앞서 지소연은 '나 오늘부터 자유부인이야!! (일본 여행 with. 양미라 언니)'라는 제목의 영상을 통해 2월 중순 일본 다카마쓰로 여행을 떠난 모습을 공개했다.
영상에는 출국 과정에서 여권을 잘못 챙기는 해프닝과, 양미라가 입국 심사에서 강도 높은 보안 검색을 받았다는 에피소드 등이 담겼다.
처음에는 여행 중 벌어진 상황이 화제가 됐지만, 이후 영상 공개 시점이 3월 1일 삼일절 하루 전날이라는 점이 부각되면서 비판이 이어졌다.
삼일절 당일 이 영상을 본 일부 누리꾼들은 "연예인들이 태극기 올리며 독립 정신을 기리는 날에 하필 일본 먹방 영상을 올려야 했냐"며 날 선 반응을 보였다. 3월 1일이 가지는 역사적 의미를 생각했을 때, 일본 관광 콘텐츠를 노출한 건 시기상 적절하지 못했다는 지적이다.
반대로 이번 논란이 너무 예민하다는 의견도 많다. 지지하는 쪽은 "영상은 삼일절 전날인 2월 28일에 올라온 거고, 여행 자체를 비난하는 건 지나친 확대 해석"이라고 맞서고 있다. "개인의 자유일 뿐"이라는 입장과 "영향력 있는 공인으로서 날짜 선택에 신중했어야 한다"는 주장이 팽팽하게 부딪히는 중이다.
논란 이후 조용한 삭제를 택한 지소연의 대응을 두고 여론은 여전히 엇갈리고 있다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.