박준면, 첫 만남 뽀뽀 후 초고속 결혼 ♥남편 첫 공개..."돈 때문에 결혼 NO" ('남겨서 뭐하게')

기사입력 2026-03-02 17:04


박준면, 첫 만남 뽀뽀 후 초고속 결혼 ♥남편 첫 공개..."돈 때문에 …
사진=해당 유튜브 방송 캡처

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 박준면이 남편과 3번 만나 결혼하게 된 비하인드를 공개했다.

2일 tvN STORY 측은 "'제가 고약한 술버릇이..' 남편과 3번 만나고 결혼한 박준면"이라는 제목으로 '남겨서뭐하게' 예고편을 공개했다.

영상 속 박준면은 남편과의 결혼 스토리를 묻는 질문에 "3번 만나고 결혼했다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

그는 "인터뷰 때문에 만났다. 남편이 10년 전에 기자였고 지금은 그만뒀다"라면서 "인터뷰 때문에 처음 만난 후 두 번째 밥 먹고, 세 번째 밥 먹고 (남편이)결혼하자고 해서 결혼을 하게 됐다"라고 말했다.


박준면, 첫 만남 뽀뽀 후 초고속 결혼 ♥남편 첫 공개..."돈 때문에 …
사진=해당 유튜브 방송 캡처
박준면은 "처음 만났을 때 술을 마셨다. 내가 고약한 술버릇이 있다. 술 먹고 남편한테 뽀뽀를 했다"라면서 "그러더니 어느 날 내가 구청 가서 혼인신고를 하고 있더라"면서 쌍방 합의하에 이뤄진 첫 만남 뽀뽀 후 초고속 결혼을 하게 된 비하인드를 밝혔다.

이어 박준면은 "남편이 세 번 만나고 프러포즈를 했다"고 하자, 이영자는 "통장 보여준 거 아니냐"라고 장난을 쳤다. 이에 박준면은 "나 가난하다"라고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

'86세' 전원주, 빙판길 낙상 사고 "고관절 골절 수술...유튜브 휴방" [전문]

3.

"하필 3·1절에..." 양미라·지소연, 日여행 영상 올렸다가 '뭇매'

4.

지소연, 3·1절 앞두고 日 여행 영상 논란 결국 사과 "양미라 관련 無..나의 불찰"

5.

사유리, 6살 子 혼자 잘 키웠네...운동 데이트 "좋은 습관만 전해주고파"

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

'86세' 전원주, 빙판길 낙상 사고 "고관절 골절 수술...유튜브 휴방" [전문]

3.

"하필 3·1절에..." 양미라·지소연, 日여행 영상 올렸다가 '뭇매'

4.

지소연, 3·1절 앞두고 日 여행 영상 논란 결국 사과 "양미라 관련 無..나의 불찰"

5.

사유리, 6살 子 혼자 잘 키웠네...운동 데이트 "좋은 습관만 전해주고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독 "삼일절이잖아!" → 3월 1일 롯데, 지바 롯데전 기를 쓰고 이긴 이유 [미야자키 현장]

2.

헉! 롯데 또 날벼락 → 캠프 이틀 남기고 부상자 발생.. 마당쇠투수 급거 귀국 [미야자키 속보]

3.

'2경기 무승' 황선홍 감독 "부담되면 안돼, 각오 단단히 하고 있다"[현장 기자회견]

4.

1R 루키까지 휘말린 '부상 쓰나미', 삼성 마운드 고지로 이끌 '특급루키'의 등장..KIA 타선 무력화

5.

'우승후보 상대로 무승부' 유병훈 감독 "김정훈 덕분에 승점 1 얻었다, 우리 팀 방향성 확인한 경기"[현장 기자회견]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.