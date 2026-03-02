'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 육아로 바쁜 일상.."봐준다기보다 따라다녀"

2일 방송된 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 김용건과 며느리 황보라·손주 우인의 단란한 일상이 공개됐다.
이날 황보라는 시아버지 김용건을 기다리며 "아버님이 겨울 가기 전에 우인이 썰매장을 데리고 가신다고 했다. 일일 이모님으로 모셨다"고 말했다. 이어 "우인이 에너지가 너무 세고 무거우니까 아버님이 견딜 수 있을지 모르겠다"며 "최대 많이 봐주신 게 2시간일 거다. 평소에는 같이 식사하고 가신다. 우인이를 전담 케어해주신 적은 없는데 오늘이 최초가 될 거 같다"고 전했다.
이후 김용건이 도착하자 황보라는 반갑게 맞이했다. 김용건은 손자 우인이가 잠시 눈앞에서 보이지 않자 이름을 부르며 찾다가, 순간 75세에 얻은 늦둥이 아들 시온의 이름을 부를 뻔해 눈길을 끌었다.
김용건은 "이게 참 아이러니한 게 꼬맹이(늦둥이 아들) 이름이 시온이다. 나도 모르게 자꾸 이름이 나온다"고 솔직하게 밝혔다. 이를 들은 황보라는 "요즘 막내 아들 육아로 바쁘시다. (아들을) 자주 보니까 입에 아들 이름이 배서 항상 실수하신다"고 설명했다.
그러자 최성국은 "솔직히 선생님께 고마운 게 연예계에서 선생님 덕분에 내가 말이 좀 덜 나온다"며 웃었고, 김국진은 "워낙 치고 나가셨다"고 거들어 웃음을 자아냈다.
6세가 된 늦둥이 아들 육아로 바쁜 일상을 보내고 있다는 김용건은 "걔는 조금 컸기 때문에 내가 봐준다기보다는 따라다니는 쪽이다. 위험한 데로 가지 않나 시선만 항상 주고 따라다닌다"며 "그런데 우인이는 다르다. 얘는 계속 붙어 있어야 하니까"라 말했다. 황보라는 "(시온이도) 우인이 만큼 활발했냐"고 물었고, 김용건은 "그렇다. 에너지가 넘쳤다"고 답했다.
평소 시온이에 대해 묻지 못했다는 황보라는 "사실 못 물어봤는데 오늘 새로운 걸 많이 알았다. 제작진 너무 감사하다"며 너스레를 떨었다. 그러면서 "아버님이 키즈카페도 가보셨다더라. 시온이랑 같이 놀러도 가시고 육아를 되게 열심히 하신다"고 전했다.
또한 시온이와 우인이가 만난 적도 있냐는 질문에는 "완전 아기 때 만났는데 키도 엄청 크고 깜짝 놀랐다. 아버님을 많이 닮았다. 시온이가 우인이를 예뻐한다"고 답했다.