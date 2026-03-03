[SC리뷰] 박민영, 로맨스릴러까지 통했다..'세이렌' 첫회 7.2% 시청률 '쾌조의 출발'

|
[스포츠조선 조지영 기자] 박민영을 향한 위하준의 지독한 집념이 싹트기 시작했다.
이에 차우석은 김윤지의 죽음과 보험사기 용의자 제보에 대한 의심을 품고 직접 단서를 수집해 나갔다. 그중에서도 김윤지가 죽기 전 수석경매사 한설아와 대립 관계였다는 점, 그런 한설아가 김윤지 사망사고의 조사에 비협조적으로 나왔다는 점 등 의미심장한 정황들이 차우석의 촉을 곤두서게 만들었다.
그러나 차우석이 윤승재의 이름을 언급하자 한설아의 평정심에도 조금씩 균열이 일어났다. 윤승재와 약혼 관계라고 밝힌 한설아는 "그 사람 사고와 윤지 씨 일이 무슨 상관이 있죠?"라고 응수했지만 차우석은 흔들리던 한설아의 눈빛에서 묘한 낌새를 느끼고 있었다.
이처럼 '세이렌'은 로얄옥션에서 벌어진 뜻밖의 사고를 시작으로 매혹적인 경매사 한설아에 대한 의혹을 남기며 첫 회 만에 보는 이들의 마음을 사로잡았다. 빠르게 흘러가는 스토리와 미술작품을 활용한 독보적인 미장센, 장면의 분위기를 돋우는 음악과 감각적인 연출이 새로운 웰메이드 로맨스릴러의 탄생을 예감케 했다.
또한 캐릭터에 녹아든 배우들의 색다른 변신 역시 빛을 발했다. 비밀을 품은 한설아 역의 신비로운 매력을 보여준 박민영(한설아 역)을 중심으로 차우석 역으로 냉철한 카리스마를 표현한 위하준(차우석 역) 등 배우들의 열연이 몰입감을 극대화했다. 이에 연출, 연기, 스토리, 음악 등 모든 요소가 조화롭게 어우러진 '세이렌'의 다음 이야기가 기대되고 있다.
이날 방송된 '세이렌' 1회 시청률은 수도권 기준 평균 5.5%, 최고 7.2%를, 전국 기준 평균 5.5%, 최고 7.2%를 기록했다. 수도권과 전국 기준 모두 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지하며 쾌조의 스타트를 끊었다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com