'이효리♥' 이상순, 서경덕 교수와 3·1운동 정신 노래 계승…'다시 쓰는 대한이 살았다' 의기투합

기사입력 2026-03-03 08:48


서경덕 교수(왼쪽)와 이상순. 사진=성신여대 창의융합학부 서경덕 교수팀

[스포츠조선 고재완 기자] 싱어송라이터 이상순과 서경덕 성신여대 교수가 의기투합해 3·1운동 정신을 노래로 계승하자는 취지의 영상을 공개했다.

이번 5분 분량의 '다시 쓰는 대한이 살았다' 영상에서는 서 교수와 이상순이 많은 여성독립운동가들을 배출한 이화여고를 방문하여 과거 유관순 노래, 삼일절 노래 등을 짚어 봤다.

최근 음악감독 정재일과 가수 이적이 함께 제작한 '다시 쓰는 대한이 살았다' 음원의 작사를 담당한 한성일 씨도 출연해 작사 과정을 소개했다.

'대한이 살았다' 홍보대사를 맡고 있는 서 교수는 "이번 노랫말은 대국민 공모전을 통해 2천 여 건이 접수됐고, 공정한 심사를 거쳐 최종 선정했다"고 밝혔다.

그는 "싱어송라이터 이상순, 음악감독 정재일, 가수 이적 등 대한민국 대표 뮤지션이 참여해 노래의 완성도를 높혔다"고 덧붙였다.

서 교수는 "다앙한 문화 콘텐츠 중 노래와 영상을 통해 3·1운동 정신을 계승하고 국내외로 알리는 건 지금 살고 있는 우리가 반드시 해야 할 일"이라고 강조했다.

한편, 서경덕 교수는 KB금융그룹과 공동 제작한 '대한이 살았다' 캠페인을 통해 대한민국의 역사와 문화를 국내외에 꾸준히 알리고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

