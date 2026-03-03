'돌부처' 오승환, '라스' 뜬다…은퇴 후 '금융 치료' 근황 공개

기사입력 2026-03-03 08:53


사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] 은퇴 이후 MBC 야구 해설위원으로 돌아온 오승환이 '라디오스타'에서 근황을 공개한다.

오는 4일 방송되는 MBC '라디오스타'는 오승환, 이철민, 조현아, 양상국이 출연하는 '이 구역 파이널 보스! 가즈아~' 특집으로 꾸며진다.

오승환은 삼성 라이온즈를 중심으로 활약하며 한-미-일 통산 549세이브를 달성한 마무리 투수다. 일본 한신 타이거스와 미국 세인트루이스 카디널스, 토론토 블루제이스 등에서도 활약하며 '끝판왕'의 존재감을 남겼다. 한국시리즈 우승 경험은 통산 5회이며, 그의 등번호 21번 영구결번은 상징적인 의미를 지닌다.

이날 오승환은 선수 생활 21년, 결혼 날짜 역시 21일이라는 사실을 밝히며 숫자 21과의 인연을 전한다. 특히 구단에서 '21돈' 순금 자물쇠 감사패를 받은 이야기를 공개한다.


또 이승엽, 이대호에 이어 세 번째로 은퇴 투어를 경험한 최초의 불펜 투수라는 기록에 대해서도 언급한다. '야구 황금세대'로 불리는 82년생 동기들이 총출동했던 은퇴식 현장 비하인드도 공개된다. MC들의 제안으로 AI에게 "82년생 선수들과 87년생 선수들이 맞붙는다면 어떤 결과가 나올지" 묻는 상황이 펼쳐지고, 오승환이 긴장하는 모습으로 웃음을 더한다.

은퇴 후 '금융 치료'로 허전한 마음을 달래는 근황과 금은보화와 관련된 비하인드도 전한다. 그는 신기록을 세울 때마다 다양한 형태의 금을 선물 받았고, 그 무게만 1001돈에 달한다고 밝혀 놀라움을 안긴다.


블론세이브 후에는 식당 출입도 자제했던 당시의 심경도 털어놓는다. 선발 투수들을 직접 찾아가 사과했던 책임감 있는 모습도 함께 전한다. 이와 함께 지난 '라스' 출연을 통해 한 손으로 사과 쪼개는 모습을 보여준 오승환은 엄지손가락으로 사과를 터뜨리는 업그레이드 기술을 선보이며 존재감을 다시 한 번 각인시킨다.

레전드 마무리 투수 오승환의 은퇴 이후 이야기와 변함없는 카리스마는 4일 수요일 오후 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

