전지현, 탑텐 브랜드 앰버서더 발탁…"시대를 초월하는 품격" [고재완의 K-ShowBIZ]
[고재완의 K-ShowBIZ] 배우 전지현이 신성통상의 SPA 브랜드 탑텐(TOPTEN10)의 새로운 브랜드 앰버서더로 선정됐다.
배우 전지현은 시대가 바뀌어도 변하지 않는 품격과 전 세대가 공감하는 친숙함을 동시에 지닌 인물로 평가받는다. 특히 유행보다 자신을 드러낼 수 있는 편안하고 완성도 높은 스타일을 추구하며 '워너비 아이콘'으로 많은 주목받고 있다.
신성통상 탑텐은 "트렌드에 휩쓸리지 않으면서도 품격을 유지하는 배우 전지현의 모습은 탑텐이 지향하는 굿웨어(Good Wear) 철학과 닮아 있다"고 선정 이유를 밝혔다. 배우 전지현을 통해 '매일 입어도 좋은 옷'의 가치를 일상 속에서 구현한다는 구상이다.
배우 전지현은 탑텐의 브랜드 앰버서더로서 탑텐의 브랜드 철학을 효과적으로 전달하며 패셔니스타로서 새로운 행보를 보일 것으로 기대를 모으고 있다. 뿐만 아니라 전 연령대가 선망하는 전지현의 이미지가 탑텐의 에이지리스(Age-less) 브랜드 정체성과도 맞닿아 시너지를 낼 것으로 보인다.
신성통상 탑텐 관계자는 "배우 전지현이 화려한 비주얼부터 친근한 매력까지 시대를 넘나드는 육각형 모델로 평가받는 만큼 탑텐이 추구하는 '변하지 않는 가치'를 가장 상징적으로 보여줄 수 있다고 판단했다"며 "시대를 초월하는 품격을 지닌 전지현과 함께 전 세대의 팬심과 공감을 이끌어 낼 계획이다"라고 말했다.
한편, 전지현은 영화 '군체', 하반기 JTBC 드라마 '인간X구미호' 등 작품 활동을 앞두고 있다.
