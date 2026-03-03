이상아, 안타까운 근황...'친구에게 S.O.S' 결국 병원행 "빨리 회복해야"

기사입력 2026-03-03 09:35


[스포츠조선 김수현기자] 배우 이상아가 갑작스러운 병환으로 병원에 입원했다.

최근 이상아는 "친구가 최고죠~ 아플 때 sos 연락 자주 못해도 갑자기 호출해도 걱정하며 언능 오라며..."라며 급하게 연락했지만 자신을 도와준 친구에게 고마움을 전했다.

이상아는 "이제 잘 맞았으니 빨리 나을 거야.. 복귀해야지 이번 휴무엔 어무이 만나는 날이라 더더욱 아프면 안된다. 빨리 회복해야 하는데"라며 아파도 쉴 수 없는 사업을 걱정해 안타까움을 자아냈다.


한편 이상아는 1997년 개그맨 김한석과 결혼했으나 1년 만에 이혼했다.

이후 2000년 가수 겸 영화 기획자 전철과 재혼해 딸을 낳았지만 2002년 파경을 맞았고, 2002년 사업가와 혼인신고했으나 2016년 세 번째 이혼을 겪었다.

현재 이상아는 애견 카페를 운영하며 팬들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

