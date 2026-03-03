'충주맨' 김선태 유튜브 프사, 빠니보틀이 그렸다 "민간인 김선태 응원"

[스포츠조선 김소희 기자] '충주맨 김선태'가 개인 유튜브 채널을 개설하며 새 출발을 알린 가운데, 유튜버 빠니보틀이 의리를 드러냈다.
3일 빠니보틀은 자신의 SNS 계정에 "'전' 충주맨 김선태의 새 채널 프로필 그림을 제가 제작해봤다. 새출발하는 민간인 김선태의 시작을 응원한다"라는 글과 함께 김선태의 프로필 그림 여러 장을 공개했다. 공개된 프로필 속 김선태는 친근한 표정과 재치 있는 일러스트로 표현돼 팬들의 웃음을 자아냈다. 빠니보틀은 글을 통해 김선태의 새로운 출발을 적극적으로 응원하며, 오랜 동료이자 친구로서의 의리를 과시했다.
한편, 김선태는 지난 2일 개인 유튜브 채널 '김선태'를 개설하며 본격적인 활동에 나섰다. 그는 채널 인사말에서 "안녕하세요, 김선태입니다"라고 밝히며 친근하게 팬들에게 인사를 전했다. 개설 직후 3일 오후 기준 구독자 수는 이미 1만명을 넘어 빠른 상승세를 보이고 있다.
김선태는 충주시 공식 유튜브 채널을 성공적으로 운영하며 화제를 모았으며, 지난달 13일 충주시 계정에 '마지막 인사'라는 영상을 올린 후 퇴사했다. 일각에서는 그의 청와대행 가능성도 제기됐다. 실제 김선태는 청와대 관계자와 만남을 가졌으나, 구체적인 영입 제안은 받지 않은 것으로 알려졌다.
팬들과 누리꾼들은 빠니보틀의 지원과 김선태의 유튜브 새 출발 소식에 응원을 보내며, 앞으로의 활동에 대한 기대감을 높이고 있다.