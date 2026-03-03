[공식] 아이브 가을, 안유진 이어 넷플릭스 뜬다..'데스게임' 출전

[스포츠조선 문지연 기자] 아이브(IVE) 가을이 넷플릭스 예능 '데스게임: 천만원을 걸어라'에 새로운 플레이어로 출연한다.
최근 공개된 넷플릭스 예능 프로그램 '데스게임: 천만원을 걸어라(이하 '데스게임')' 6회에서는 이혼 전문 변호사 양나래의 1승 이후, 새로운 대결 상대로 가을의 이미지가 공개돼 눈길을 끌었다. 가을은 오는 4일 공개되는 7회에서 양나래와 1대 1 매치로 맞붙으며 치열한 승부를 펼칠 예정이다.
'데스게임'은 매주 단 한 판으로 승부가 결정되는 1대 1 뇌지컬 끝장 매치다. 정치와 연합을 배제하고 오직 두뇌로 승부를 겨루는 신개념 서바이벌로, 승자는 천만 원을 획득함과 동시에 다음 경기에 진출해 상금을 누적할 기회를 얻게 되고, 패자는 즉시 탈락하는 구조다. 지난 1월 첫 공개 이후 다양한 분야의 출연자들이 펼치는 고도의 심리전으로 화제를 모으고 있는 만큼, 가을이 보여줄 플레이에도 이목이 쏠린다.
가을은 팀 활동뿐 아니라 안무 작업과 작사 참여를 통해 음악적 역량을 꾸준히 증명해 왔다. 특히, 지난달 23일 발매된 정규 2집에 수록된 솔로곡 'Odd(오드)'로 작사에 참여했으며, 해당 곡은 국내외 주요 차트에 이름을 올리며 존재감을 드러냈다. 최근에는 개인 유튜브 채널 '가을의 온도'를 개설했으며, 정식 콘텐츠 공개에 앞서 선보인 첫 회의 영상에서 가을은 추리 소설에 대한 진심을 보이며 '독서광' 면모를 보여준 바 있다. 이에, 가을만의 차분한 집중력이 양나래 변호사와 펼칠 1대 1 매치에서 어떤 활약으로 이어질지 궁금증이 모인다.
가을이 속한 아이브는 최근 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)' 발매 후 활발한 활동을 펼치고 있다. 그간 다양한 활약을 통해 '아이브 신드롬'의 주인공으로 인기를 입증해 온 아이브는 이번 신보 활동에서도 선공개 더블 타이틀곡 'BANG BANG(뱅뱅)'과 '블랙홀(BLACKHOLE)' 무대를 통해 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보였다. 또한, '뱅뱅'으로 최근 2026년 발매곡 중 처음으로 주요 음원 플랫폼 1위를 석권하며 '퍼펙트 올킬(PAK)'를 달성한 데 이어, 음악방송에서도 4관왕을 기록하며 아이브다운 저력을 과시했다.
이렇듯 무대 위 프로페셔널한 모습과는 또 다른 극한의 긴장감이 감도는 서바이벌 매치에서 가을이 선보일 활약에 전 세계 팬들의 관심이 집중된다.