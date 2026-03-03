[SC이슈] 허경환, 드디어 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버..출연자 명단 추가
[스포츠조선 문지연 기자] 방송인 허경환이 꿈에 그리던 '놀면 뭐하니?'의 고정 멤버가 됐다.
3일 MBC '놀면 뭐하니?' 측은 각 포털사이트의 출연자 명단에 허경환을 추가했다. 기존 멤버였던 유재석, 하하, 주우재에 이어 허경환의 이름이 추가되며 공식적인 멤버가 된 것 아니냐는 시청자들의 관심이 이어지는 중이다.
최근 '놀면 뭐하니?' 측은 로고와 유튜브 채널 아트워크에 카피바라 캐릭터를 추가해 시선을 모았다. 카피바라는 허경환의 닮은꼴 캐릭터로 꾸준히 언급됐던 바. 기존 산양(유재석), 햄스터(하하), 여우(주우재)에 이어 카피바라가 추가되면서 기존 3인 체제에서 4인 체제로 확장된 것에 대한 기대감도 이어졌다.
허경환은 앞서 '놀면 뭐하니?'에 꾸준히 출연하면서도 고정 멤버라는 확답은 받지 못했던 상황. 방송을 통해서는 "이리 둘낍니까!"(이렇게 둘겁니까)라는 유행어까지 탄생시키면서 고정 합류에 대한 기대감을 꾸준히 쌓아온 바 있다.
허경환은 이에 더해 '유 퀴즈 온 더 블럭'의 고정 출연까지도 노골적으로 노리고 있는 상황. "3월까지 안 되면 포기"라고 작심 발언을 했던 만큼, '유퀴즈'에서도 고정 출연 자리를 꿰찰 수 있을지 관심이 모아진다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
