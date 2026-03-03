'연수입 40억' 전현무 "결혼하면 ♥아내와 경제권 분리, 각자 관리할 것"(혼자는 못 해)

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 전현무가 결혼 생활에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

3일 방송된 JTBC '혼자는 못 해'에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희와 레전드 야구선수 이대호가 함께하는 '고기 끝장 투어'가 펼쳐졌다.

이날 이대호는 "경제권을 모두 아내에게 넘기고 한 달에 400만 원씩 용돈을 받아 쓴다"고 고백했다. 이에 이수지가 추성훈에게 "만약 용돈제로 바뀌면 어떻게 할 거냐"고 묻자, 추성훈은 "절대 싫어"라고 단호하게 답해 웃음을 자아냈다.


이어 이수지가 전현무에게 "오빠 결혼하면 용돈 받고 싶냐"고 질문하자, 전현무는 "나는 돈 문제는 프리스타일이다. 각자 해야 한다. 나는 쇼핑을 해야 한다. 필요할 때 서로 주면 된다"며 "용돈을 받으면 사람이 어깨가 쭈그러들 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.

이수지는 "내 남편도 월급을 받는데 '용돈 줘'라고 하니까 자존감이 낮아진다고 하더라"고 공감했고, 이에 전현무는 "밖에서도 굽신거리는데 안에서도 '여보 50만 원만 달라. 미안해'라고 말하는 게 좀 힘들다"고 덧붙이며 현실적인 공감을 자아냈다.

한편 과거 채널A 예능 '풍문으로 들었소'에서는 전현무의 수입은 프로그램과 광고, 행사 등의 수익을 더해 연 30억에서 40억 원 정도일 것이라고 추정한 바 있다. 해당 방송이 7년 전 방송인 만큼, 현재는 훨씬 더 높을 것으로 추측된다.

