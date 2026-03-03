"그냥 하지 마세요" 댓글 폭주…안정환, 피자집 오픈 논란에 해명
[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 안정환이 피자집 오픈과 관련해 오해를 바로 잡았다.
최근 유튜브 채널 '안정환 19' 측은 "지난 영상에 오해가 있어 바로잡고자 공지 사항 드립니다"라며 "많은 분의 걱정과는 다르게 '레코드 피자'는 '안정환 19'와 함께 좋은 곳에 기부하기 위해 본인들이 준비 중인 직영점을 공동 운영해 수익금 일부를 어려운 곳에 후원하고자 진행하는 창업 콘텐츠입니다"라고 밝혔다.
이어 "저희가 하는 일에 함께하는 브랜드인 만큼 좋은 시선으로 바라봐주시고 해당 매장 많이 찾아주시기 바랍니다. 곧 기부 소식과 함께 돌아오겠습니다"라고 덧붙였다.
앞서 지난달 26일 안정환은 피자집 오픈을 위해 용산과 여의도를 방문해 상권 조사를 진행했다. 용산역 인근 먹자골목에 위치한 후보지는 25평짜리 업장이었고, 권리금 2억 원에 월세가 800만 원이었으며, 여의도 후보지는 23~24평짜리 업장이었고, 권리금 600만 원에 월세가 1500만 원이었다.
이후 식사를 하면서 어느 지역에 피자집을 오픈하는 게 좋을지 토론을 이어가던 안정환은 구독자 투표를 통해 장소를 정하겠다고 결론을 내렸다.
실제로 안정환 측은 해당 영상 고정댓글에 "여러분의 생각을 자유롭게 남겨주세요! 댓글로 투표하신 분들은 정식 오픈 후 서비스 드리겠습니다!!"라고 적었다.
하지만 해당 댓글에는 투표 보다 "하지말라는 항목도 넣어주시지", "제발 반대하는 의견 받아 들일길.....", "안정환과 피자가 무슨 관련? 대중은 냉정합니다", "그냥 하지마세요" 등 피자집 오픈에 우려를 표하는 글이 많았다.
