윤남기♥이다은, 유채꽃 보다 치열한 현실육아 "초1·18개월 사이 고군분투"
[스포츠조선 이지현 기자] '돌싱글즈2' 윤남기와 이다은 부부가 현실 육아의 고충을 털어 놓았다.
3일 이다은은 제주도 가족 여행 모습을 SNS에 게재했다. 그는 "이들이랑 사진은 점점 더 어려워지는 중이에요오"라며 "자기 주장 확실한 초1과 자유로운 18개월 사이에서, 엄마,아빠는 한 컷을 위해 늘 고군분투"라고 이야기했다.
현실 고충을 토로한 이다은은 "그래도 유채꽃은 참 예뻤어요"라며 아이들과의 단란한 시간을 공개했다.
사진에는 유채꽃 밭에서 사진을 찍은 이다은과 윤남기 부부, 그리고 두 아이들의 모습이다. 제각각 포즈를 취하고 있는 가운데, 네 가족이 함께 한 컷에 나온 사진은 없었다.
예쁜 배경과 달리 현실 육아로 공감을 자아내는 이다은과 윤남기 부부의 모습에 네티즌들은 "그래도 예뻐요", "그래도 엄청 행복해 보여요", "유채꽃 보다 귀염둥이들"이라는 댓글을 남겼다.
한편 윤남기와 이다은은 2022년 종영한 MBN '돌싱글즈2'에서 만나 실제 연인으로 발전, 재혼했다. 이다은은 딸 리은을 데리고 새출발했고 윤남기와의 사이에서 아들을 낳았다.
