이현이, 서초동 럭셔리 집에 녹물이…"화장실이 나한테 원수졌나"

기사입력 2026-03-04 06:20


이현이, 서초동 럭셔리 집에 녹물이…"화장실이 나한테 원수졌나"

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 이현이가 싹 바꾼 화장실에 대만족했다.

최근 이현이의 유튜브 채널에서는 '저 했어요! 녹물 나오던 그 욕실..뜯어 고쳤어요!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이현이는 "화장실이 너무 춥다. 이사 온지 12년 차가 되다 보니까 수전도 나이가 드는 건지 물 온도 맞추기가 너무 어렵다"며 "여러가지 화장실 관련한 애로사항이 있다"고 화장실 공사를 위해 쇼룸에 방문했다.

다양한 화장실 인테리어를 구경한 이현이는 드디어 화장실을 싹 뜯어고쳤다. 안방 화장실에 간 이현이는 "제가 거의 눈물을 흘렸던, 녹물 나오던 아파트, 샤워 커튼과의 싸움, 진짜 이 화장실 나한테 원수졌나 싶었던 그 화장실을 공개한다"며 확 달라진 화장실을 공개했다.


이현이, 서초동 럭셔리 집에 녹물이…"화장실이 나한테 원수졌나"
이현이는 "진짜 좋은 게 화장실 느낌보다는 방 같지 않냐. 보통 화장실에 있는 타일 사이에 줄눈이 있는데 여긴 없다. 10년 넘게 쓰니까 줄눈이 깨지거나 곰팡이가 생기거나 색이 다 변한다. 이건 변색 걱정은 당연히 없고 청소가 너무 편하다"며 "아들이 비염이 있어서 먼지, 곰팡이에 극히 민감한 집인데 곰팡이 생길 걱정이 없다"고 만족했다.

아이들이 많이 쓰는 거실 욕실도 은은한 분위기로 바뀌었다. 화장실에 간접등까지 설치한 이현이는 "애들 밤에 화장실 종종 가는데 불이 너무 밝으면 잠이 깨니까"라며 세심한 면모를 보였다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

2.

박봄 "산다라박 마약 덮으려 이용당해" 뜬금 폭로→3시간 만에 삭제 [종합]

3.

정국, 주거지 23차례 찾아간 브라질女 구속기소…"사랑이었다" 주장

4.

김혜영, 사구체신염 투병 고백 "신장에 구멍나 이식해야 한다고…하늘 무너져"

5.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

연예 많이본뉴스
1.

'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

2.

박봄 "산다라박 마약 덮으려 이용당해" 뜬금 폭로→3시간 만에 삭제 [종합]

3.

정국, 주거지 23차례 찾아간 브라질女 구속기소…"사랑이었다" 주장

4.

김혜영, 사구체신염 투병 고백 "신장에 구멍나 이식해야 한다고…하늘 무너져"

5.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! "중국 월드컵 나간다" 현실로? 모든 건 FIFA 회장 마음...이란 월드컵 불참시 "배당금, 2030년 참가 기회 박탈 가능"

2.

'韓 타선 미쳤다' 日 대표팀 제압한 NPB팀 폭격하다니…적장 "굉장히 파워풀한 타자들 많아 인상적"

3.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

4.

'리빙레전드' 양효진, 올 시즌 마치고 전격 은퇴…NO.14 영구결번 "유종의 미 거두겠다" [공식발표]

5.

'김도영·위트컴·안현민 홈런쇼+더닝 쾌투' 韓 좋았는데, LG 듀오 5실점 아쉽네…'1승1무' WBC 점검 완료, 도쿄 간다[오사카 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.