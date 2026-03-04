24기 영식, 확 달라진 얼굴...또렷해진 눈매에 치아교정까지 '성형 의혹'

기사입력 2026-03-04 06:43


24기 영식, 확 달라진 얼굴...또렷해진 눈매에 치아교정까지 '성형 의…

[스포츠조선 조윤선 기자] 24기 영식이 달라진 외모로 눈길을 끌었다.

2일 유튜브 채널 '벙벙튜브'에는 '벙벙이 성형했니? 뭔가 잘생겨진 어안벙벙이 24기 영식'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 24기 영식은 직접 근황을 전했다.

24기 영식은 "오랜만에 인사드린다. 누굴 만나러 가고 있다. 전혀 안면은 없는데 SNS로 연락이 됐다. 내가 이 기수를 정말 재밌게 봐서 그분을 만나러 간다"며 "선뜻 먼저 유튜브에 나와주시겠다고 해서 내가 커피, 밥도 사드릴 겸 해서 지금 만나러 가고 있다"며 '나는 솔로' 다른 기수 출연자와의 만남을 앞두고 기대감을 드러냈다.


24기 영식, 확 달라진 얼굴...또렷해진 눈매에 치아교정까지 '성형 의…
영상 속 영식은 치아 교정 중인 모습으로 시선을 모았다. 또한 이전보다 한층 또렷해진 눈매로 달라진 인상을 풍기며 관심을 끌었다.

이를 본 네티즌들은 "무쌍눈매교정 하신 건가요? 너무 잘생겨지셨어요", "눈이 많이 바뀌었다", "교정해서 이미지가 바뀐 거 같다"등의 반응을 보였다.

한편 영식은 지난해 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 솔로' 너드남 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 '나솔사계'에도 출연했으나 커플 매칭에 실패했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

2.

이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"

3.

윤진이, 필리핀서 두려움에 벌벌 "사람들에게 도움 요청하려 해"

4.

전현무, 추성훈♥야노시호 결혼생활 폭로 "영통하는 거 한번도 못봐, 상남자"(혼자는못해)

5.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

연예 많이본뉴스
1.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

2.

이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"

3.

윤진이, 필리핀서 두려움에 벌벌 "사람들에게 도움 요청하려 해"

4.

전현무, 추성훈♥야노시호 결혼생활 폭로 "영통하는 거 한번도 못봐, 상남자"(혼자는못해)

5.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

2.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

3.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

4.

평범한 안타 잡았을 뿐인데 후배들의 칭찬받은 43세 좌익수. '강풍'속에도 무난했던 최형우 복귀전

5.

"땀날 만큼 긴장" 25년 차 최고참에게 쏟아진 '칭찬 세례', 진땀 났던 10년 만의 '친정' 복귀전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.