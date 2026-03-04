24기 영식, 확 달라진 얼굴...또렷해진 눈매에 치아교정까지 '성형 의혹'
[스포츠조선 조윤선 기자] 24기 영식이 달라진 외모로 눈길을 끌었다.
2일 유튜브 채널 '벙벙튜브'에는 '벙벙이 성형했니? 뭔가 잘생겨진 어안벙벙이 24기 영식'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 24기 영식은 직접 근황을 전했다.
24기 영식은 "오랜만에 인사드린다. 누굴 만나러 가고 있다. 전혀 안면은 없는데 SNS로 연락이 됐다. 내가 이 기수를 정말 재밌게 봐서 그분을 만나러 간다"며 "선뜻 먼저 유튜브에 나와주시겠다고 해서 내가 커피, 밥도 사드릴 겸 해서 지금 만나러 가고 있다"며 '나는 솔로' 다른 기수 출연자와의 만남을 앞두고 기대감을 드러냈다.
영상 속 영식은 치아 교정 중인 모습으로 시선을 모았다. 또한 이전보다 한층 또렷해진 눈매로 달라진 인상을 풍기며 관심을 끌었다.
이를 본 네티즌들은 "무쌍눈매교정 하신 건가요? 너무 잘생겨지셨어요", "눈이 많이 바뀌었다", "교정해서 이미지가 바뀐 거 같다"등의 반응을 보였다.
한편 영식은 지난해 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 솔로' 너드남 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 '나솔사계'에도 출연했으나 커플 매칭에 실패했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.