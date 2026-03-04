홍진경·이소라, 본업 복귀...파리 패션위크 런웨이 깜짝 등장

기사입력 2026-03-04 07:00


홍진경·이소라, 본업 복귀...파리 패션위크 런웨이 깜짝 등장

[스포츠조선 조윤선 기자] 홍진경과 이소라가 본업 모먼트로 돌아왔다.

4일 엘르코리아는 "패션계 빅 이벤트, 파리 패션위크에서 본업 중인 1세대 모델 언니들을 만났습니다. 무려 '슈퍼모델' 출신 이소라, 홍진경 언니를요. 컨셉코리아 무대 위, 리이와 본봄 쇼에 모델로서 등장한 두 사람의 시원시원한 워킹, 헤어, 메이크업, 스타일링 모두가 이리 완벽할 수가...! 쇼장 가득 에디터들 사이에서도 도파민 넘쳤다는 이 서프라이즈. 벌써부터 이 언니들의 유튜브 후속 콘텐츠가 기대되는걸요"라는 글과 함께 영상을 게재해 눈길을 끌었다.


홍진경·이소라, 본업 복귀...파리 패션위크 런웨이 깜짝 등장
영상에는 런웨이 위를 당당하게 걷는 홍진경과 이소라의 모습이 담겼다. 숏팬츠를 입고 늘씬한 각선미를 드러낸 홍진경은 평소 예능에서 보여주던 유쾌한 이미지와는 180도 다른 카리스마로 시선을 사로잡았다. 롱 코트를 착용한 이소라는 세련된 분위기 속에서 우아한 워킹을 선보이며 1세대 슈퍼모델의 위엄을 드러냈다.

오랜만에 본업 모먼트로 돌아온 두 사람은 변함없는 존재감과 아우라로 현장을 압도하며, '레전드 모델'다운 모습을 다시 한번 입증했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

2.

이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"

3.

윤진이, 필리핀서 두려움에 벌벌 "사람들에게 도움 요청하려 해"

4.

전현무, 추성훈♥야노시호 결혼생활 폭로 "영통하는 거 한번도 못봐, 상남자"(혼자는못해)

5.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

연예 많이본뉴스
1.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

2.

이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"

3.

윤진이, 필리핀서 두려움에 벌벌 "사람들에게 도움 요청하려 해"

4.

전현무, 추성훈♥야노시호 결혼생활 폭로 "영통하는 거 한번도 못봐, 상남자"(혼자는못해)

5.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

2.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

3.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

4.

평범한 안타 잡았을 뿐인데 후배들의 칭찬받은 43세 좌익수. '강풍'속에도 무난했던 최형우 복귀전

5.

"땀날 만큼 긴장" 25년 차 최고참에게 쏟아진 '칭찬 세례', 진땀 났던 10년 만의 '친정' 복귀전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.