홍진경·이소라, 본업 복귀...파리 패션위크 런웨이 깜짝 등장

4일 엘르코리아는 "패션계 빅 이벤트, 파리 패션위크에서 본업 중인 1세대 모델 언니들을 만났습니다. 무려 '슈퍼모델' 출신 이소라, 홍진경 언니를요. 컨셉코리아 무대 위, 리이와 본봄 쇼에 모델로서 등장한 두 사람의 시원시원한 워킹, 헤어, 메이크업, 스타일링 모두가 이리 완벽할 수가...! 쇼장 가득 에디터들 사이에서도 도파민 넘쳤다는 이 서프라이즈. 벌써부터 이 언니들의 유튜브 후속 콘텐츠가 기대되는걸요"라는 글과 함께 영상을 게재해 눈길을 끌었다.
영상에는 런웨이 위를 당당하게 걷는 홍진경과 이소라의 모습이 담겼다. 숏팬츠를 입고 늘씬한 각선미를 드러낸 홍진경은 평소 예능에서 보여주던 유쾌한 이미지와는 180도 다른 카리스마로 시선을 사로잡았다. 롱 코트를 착용한 이소라는 세련된 분위기 속에서 우아한 워킹을 선보이며 1세대 슈퍼모델의 위엄을 드러냈다.
오랜만에 본업 모먼트로 돌아온 두 사람은 변함없는 존재감과 아우라로 현장을 압도하며, '레전드 모델'다운 모습을 다시 한번 입증했다.