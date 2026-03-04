이상민, 10년 전 생일 바꾼 사연.."이상한 일 계속 발생해 소름"

기사입력 2026-03-04 07:17


이상민, 10년 전 생일 바꾼 사연.."이상한 일 계속 발생해 소름"

[스포츠조선 조윤선 기자] '괴담노트2'에서는 생일의 무속적 의미를 되새긴다.

4일 (수) 밤 11시 40분에 방송되는 '괴담노트2' 10회에서는 생일만 되면 두려움에 떨어야 했던 한 여학생의 사연이 소개된다.

생일을 챙기면 꼭 사건사고가 끊이지 않아 조용하게 지내기만을 바랬던 내담자. 그날도 조용히 지내려 했지만, 절친한 친구의 다급한 부름에 어쩔 수 없이 친구네 집으로 향했고, 친구가 준비한 서프라이즈에 케이크 생일 초를 불려고 할 때 저절로 꺼지는 촛불에 결국 케이크의 불을 끄는 것은 포기하고 생일파티를 마무리한다.

그날 밤, 친구와 함께 잠든 내담자는 가위눌림을 겪으며 그간에 치른 혹독한 생일에 비하면 견딜 만 하다 생각한다. 하지만, 물 한 방울 없는 욕실에서 미끄러지고 꼬리뼈가 다쳐 한동안 병원 신세를 지게 됐다.

결국, 친구에게 자신의 생일에 관한 이야기를 털어놓게 되고, 무속인과 상담을 이어간다. 무속인은 양력 생일을 의심하고 음력생일을 추천하게 되는데, 그 후로는 아무 탈 없이 생일을 보낼 수 있었다고.


이상민, 10년 전 생일 바꾼 사연.."이상한 일 계속 발생해 소름"
이에 이상민은 "생일마다 이런 일 겪는 분들이 많을 것"이라며 "10여 년 전쯤 음력생일에서 양력 생일로 바꿔 챙기기 시작했다", "되짚어보니 방송복귀를 한 시기와 묘하게 맞아떨어진다"며 놀라워한다.

무속인 역시 "생일날마다 안 좋은 일이 자꾸 벌어져 신어머니께 자문을 구한 적이 있다", "역시 생일을 음력으로 바꿔 지내니 무탈해졌다"라며 자신의 이야기를 털어놓기도 한다.

여기에 이상민은 "어릴 적 생일마다 일들이 꼭 발생했다"라며 소름 돋는다며 자신의 이야기를 털어놓고, 생일에 얽힌 무속적 의미와 꼭 챙겨 먹어야 할 음식들을 추천하기도 한다.

생일 외에도 제왕절개와 자연분만의 사주적 영향력에 대한 무속인의 견해, 물이 찬 묫자리를 알아보는 방법, 생을 갉아먹는 악궁합의 실체 등이 담긴 '괴담노트2' 10회는 오늘 (4일) 밤 11시 40분 KBS Joy 채널을 통해 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

2.

이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"

3.

윤진이, 필리핀서 두려움에 벌벌 "사람들에게 도움 요청하려 해"

4.

전현무, 추성훈♥야노시호 결혼생활 폭로 "영통하는 거 한번도 못봐, 상남자"(혼자는못해)

5.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

연예 많이본뉴스
1.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

2.

이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"

3.

윤진이, 필리핀서 두려움에 벌벌 "사람들에게 도움 요청하려 해"

4.

전현무, 추성훈♥야노시호 결혼생활 폭로 "영통하는 거 한번도 못봐, 상남자"(혼자는못해)

5.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

2.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

3.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

4.

평범한 안타 잡았을 뿐인데 후배들의 칭찬받은 43세 좌익수. '강풍'속에도 무난했던 최형우 복귀전

5.

"땀날 만큼 긴장" 25년 차 최고참에게 쏟아진 '칭찬 세례', 진땀 났던 10년 만의 '친정' 복귀전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.