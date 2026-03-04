MMORPG '씰M 온 크로쓰', 19일 글로벌 시장에 출시

기사입력 2026-03-04 11:17


MMORPG '씰M 온 크로쓰', 19일 글로벌 시장에 출시



넥써쓰는 플레이위드코리아와 공동 퍼블리싱하는 MMORPG '씰M 온 크로쓰(Seal M on CROSS)'를 오는 19일 글로벌 시장에 정식 출시한다고 밝혔다.

'씰M 온 크로쓰'는 원작 '씰 온라인' 고유의 카툰 렌더링 그래픽과 콤보 전투 시스템을 구현한 모바일 MMORPG다. 여기에 온체인 게임 플랫폼 '크로쓰(CROSS)'의 풀스택 생태계를 접목해, 게임 내 활동이 실질적인 가치 창출로 연결되는 환경을 구축한 것이 특징이다. 아울러 기존 '씰M'을 즐긴 이용자들의 플레이 경험을 온체인 생태계로 확장하기 위해 '여정과 초대(Journey's and Invitation)' 이벤트를 일부 권역을 대상으로 진행한다.

이용자는 플레이 기여도에 따라 '씰M 온 크로쓰'에서 활용 가능한 포인트를 획득할 수 있다. 이 포인트를 사용해 '씰M 온 크로쓰'에서 펫, 코스튬 소환 티켓 등 성장에 필요한 아이템으로 교환할 수 있다. 이번 이벤트는 이용자의 누적된 게임 플레이를 새로운 게임 생태계의 가치와 연결하고, 서비스 간 경험의 연속성을 도모하기 위해 마련됐다고 넥써쓰는 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

3.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

4.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

5.

'49→59kg' 김지영, 옷 터질듯 D라인 공개..'법적 유부녀' 됐다

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

3.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

4.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

5.

'49→59kg' 김지영, 옷 터질듯 D라인 공개..'법적 유부녀' 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 대충격! 폭격에 목숨 위협→전용기 마드리드로 떠났다…AFC 대회 일정 연기 '전쟁 장기화 우려'

2.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

3.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

4.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여전히 가능..."PSG 재계약 제안, 답변 안 해"→"상황 매우 불확실"

5.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.