양미라, 3·1절 日여행 논란 후 또 출국 "2년만 가족 완전체"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 양미라가 3·1절을 앞두고 공개된 일본 여행 영상 논란 이후 다시 해외로 떠난 근황을 전했다.
최근 양미라는 절친 지소연과의 일본 여행 영상으로 논란에 휩싸였던 바. 이와 관련해 양미라의 동생 양은지는 "이미 취소할 수 없는 일정이였으니..걱정은 내려놓고 완전체 가족 여행 마음껏 행복하게만 즐기다 와!"라고 응원했다.
이 과정에서 양미라는 억울한 심경을 털어놓기도 했다. 그는 "저는 2월 초 촬영을 다녀온 것뿐이고, 해당 영상은 제 유튜브 채널도 아니다. 그런데 왜 제 사진이 메인으로 올라와 있고, 제가 잘못한 사람처럼 되어 있는지 이해하기 어려웠다"고 토로했다.
이어 "갑자기 벌어진 이 상황을 받아들이기가 힘들었다. 모든 게 당황스럽고 속상했지만 쏟아지는 기사들 속에서 제가 할 수 있는 게 아무것도 없더라"며 "사람이 아무것도 하지 않았는데도 이런 일이 생길 수 있구나 싶어 억울하고 답답했다. 이런 말도 하지 않으면 병이 날 것 같아 용기를 냈다"고 심경을 밝혔다.
