위메이드커넥트, 플러피덕과 모바일 서브컬처 RPG '메이크 드라마: MAD' 퍼블리싱 계약 체결

위메이드맥스의 자회사 위메이드커넥트는 파트너사 플러피덕과 모바일 서브컬처 RPG 신작 '메이크 드라마: MAD'의 퍼블리싱 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.
위메이드커넥트와 플러피덕은 '메이크 드라마: MAD'의 국내 서브컬처 시장 런칭을 위해 퍼블리싱 계약을 체결했다. 플러피덕이 타이틀 개발을 맡고, 위메이드커넥트는 서비스 및 운영 전반을 담당할 예정이다. 양 사는 체계적인 협업과 각자의 전문성을 바탕으로 완성도 높은 서비스를 선보일 계획이다.
'메이크 드라마: MAD'는 12일부터 16일까지 4일간 원스토어 베타게임존을 통해 CBT를 진행한다. 테스트 기간 동안 이용자들은 게임의 전략적 전투 시스템과 주요 스토리 콘텐츠를 직접 체험할 수 있다. CBT 종료 후에는 별도 설문조사가 진행되며, 참여한 유저들에게는 추첨을 통해 원스토어 1만 포인트를 지급한다. 또 테스트 기간 동안 '메이크 드라마: MAD' 공식 카페에서도 별도 이벤트를 통해 참여자에게 추가 혜택을 제공할 예정이다.
위메이드커넥트 이호대 대표는 "양 사의 개발 경쟁력과 운영 노하우를 결합해 이용자에게 최적화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "게임의 고유한 색깔을 살리면서도 안정적인 운영을 통해 꾸준히 유저들에게 사랑받는 타이틀로 성장시키겠다"고 전했다.
