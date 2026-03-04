[인터뷰④]'쇼미12' CP "각 시즌 우승자 모이는 왕중왕전, 흥미로울 듯"

기사입력 2026-03-05 07:01


[인터뷰④]'쇼미12' CP "각 시즌 우승자 모이는 왕중왕전, 흥미로울…
'쇼미더머니12' 최효진 CP. 사진 제공=Mnet

[스포츠조선 정빛 기자] Mnet '쇼미더머니12' 최효진 CP가 역대급 시즌을 뽑으면서, 향후 '왕중왕전'에 대해 언급했다.

최 CP는 최근 서울 마포 상암 CJ ENM 사옥에서 스포츠조선과 만나 "시즌 우승자들 모이는 '왕중왕전' 의견 종종 나온다"라며 "흥미로울 것 같다"라고 했다.

'쇼미더머니12'는 2012년 첫 방송 이후 수많은 스타 래퍼와 메가 히트곡을 배출해온 대한민국 대표 힙합 서바이벌의 열두 번째 시즌이다.

그런 만큼, 힙합 신에 대한 영향력에 대한 질문도 나왔다. '쇼미더머니'가 한국 힙합 생태계에 큰 영향을 미쳤다는 평가에 대해 최 CP는 "콘텐츠를 만드는 입장에서 힙합을 업으로 삼고 전력투구하는 아티스트들의 영역까지 제가 어떻게 할 수 있다고 말하기는 어렵다"고 말했다.

이어 "프로그램이 인기를 얻다 보니 본의 아니게 힙합 신에 영향을 주는 부분은 있는 것 같다"며 "서로 영향을 주고받는 관계라고 생각한다. '쇼미더머니'는 그 시대 힙합 신을 기록하는 콘텐츠라고 본다"고 설명했다.

그러면서 "흥행과 부침을 겪어온 프로그램인 만큼 책임감도 느끼고 있다"며 "지금 힙합 신은 그 어느 때보다 다채롭다고 생각한다. 가사나 플레이어 측면에서도 다양한 시도가 나오고 있고, 다른 장르와의 협업도 활발하다"고 털어놨다.

또 "오랜만에 '쇼미더머니'가 방송되면서 해외에서도 프로그램을 많이 관심 있게 보고 있다"며 "국내 래퍼들이 자신의 음악을 글로벌 팬들에게 알릴 수 있는 교두보 역할을 할 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.


[인터뷰④]'쇼미12' CP "각 시즌 우승자 모이는 왕중왕전, 흥미로울…
'쇼미더머니12' 최효진 CP. 사진 제공=Mnet
역대 시즌에 대한 질문에는 여러 시즌을 언급했다. 가장 '레전드 시즌'은 무엇이냐는 질문에 최 CP는 "아직 방송 중인 시즌이기 때문에 이번 시즌을 제외하고 이야기하자면, 음원 성적 면에서는 시즌10이 가장 좋았던 것으로 알고 있다"며 "사회적 파급력은 시즌5도 컸다"고 답했다.


이어 "시즌777은 현역 플레이어들이 많이 참여해 구성적으로 다양한 시도를 할 수 있었다"며 "아티스트들이 많이 언급하는 시즌이기도 하다"고 설명했다.

또 "시즌9 역시 큰 화제성을 기록했고, 이야기 측면에서는 시즌4가 많이 언급된다"며 "대중적으로 힙합을 널리 알린 시즌은 시즌3라고 생각한다"고 짚었다.


[인터뷰④]'쇼미12' CP "각 시즌 우승자 모이는 왕중왕전, 흥미로울…
'쇼미더머니12' 최효진 CP. 사진 제공=Mnet
시즌이 거듭된 만큼, 각 시즌의 우승자나 상위권들이 한데 모여 '왕중왕전'을 할 수 있다는 기대도 나온다. 최 CP는 "아직 프로그램이 진행 중인 시점이라 다음 시즌 계획을 구체적으로 이야기하기는 어렵다"고 말했다.

이어 "우승자들만 모여 경쟁하는 '왕중왕전' 이야기는 종종 의견으로 나오기도 한다"며 "참여했던 아티스트들이 각자의 음악 인생을 멋지게 이어가고 있고 스타일도 많이 달라졌기 때문에, 실제로 진행된다면 흥미로운 그림이 나올 것 같다"고 덧붙였다.

'쇼미더머니12'는 매주 목요일 오후 9시 20분, Mnet과 티빙을 통해 방송된다. 티빙 오리지널 '야차의 세계'는 본편 방송 이틀 뒤인 매주 토요일 오후 12시 티빙에서 단독 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

2.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

3.

[SC이슈] "'왕사남' 인기 탑승하려다 망신살"…이영은, 극장 좌석에 신발→'민폐' 논란 뭇매

4.

'5월 결혼' 신지, 얼굴 완전히 달라졌다..'비포 애프터 영상' 공개 "티가 나"

5.

'잠적' 이휘재, 선우용여와 뜻밖의 인연 "커트 30만원짜리 미용실 추천"

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

2.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

3.

[SC이슈] "'왕사남' 인기 탑승하려다 망신살"…이영은, 극장 좌석에 신발→'민폐' 논란 뭇매

4.

'5월 결혼' 신지, 얼굴 완전히 달라졌다..'비포 애프터 영상' 공개 "티가 나"

5.

'잠적' 이휘재, 선우용여와 뜻밖의 인연 "커트 30만원짜리 미용실 추천"

스포츠 많이본뉴스
1.

충격! 이란 월드컵 보이콧→'손흥민 멱살' 잡은 토트넘 공격수도 출전 거부? '가짜 뉴스' 분노 폭발 "난 그런 말 한 적 없어" 반박

2.

소방관-전기공-우주엔지니어-교사…'낭만야구' 체코 선수들 본업 화제, 류지현호 향한 시선은 '리스펙'

3.

"한국, 절대적인 축이 없다" C조 1위 자신 日, 류지현호에 차가운 시선 …대만에는 경계심

4.

"PUR-캐나다-미국-멕시코-일본-한국-DOM-VEN" 美 전문가들 8강 픽, 그렇다면 우승국과 MVP는?

5.

충격 폭로! "이강인은 영향력 없는 선수" AT마드리드 이적→곧 바로 비판 쏟아져…"벤치 자원에 불과" 조연 역할

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.