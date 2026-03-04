[인터뷰④]'쇼미12' CP "각 시즌 우승자 모이는 왕중왕전, 흥미로울 듯"

|
[스포츠조선 정빛 기자] Mnet '쇼미더머니12' 최효진 CP가 역대급 시즌을 뽑으면서, 향후 '왕중왕전'에 대해 언급했다.
그런 만큼, 힙합 신에 대한 영향력에 대한 질문도 나왔다. '쇼미더머니'가 한국 힙합 생태계에 큰 영향을 미쳤다는 평가에 대해 최 CP는 "콘텐츠를 만드는 입장에서 힙합을 업으로 삼고 전력투구하는 아티스트들의 영역까지 제가 어떻게 할 수 있다고 말하기는 어렵다"고 말했다.
이어 "프로그램이 인기를 얻다 보니 본의 아니게 힙합 신에 영향을 주는 부분은 있는 것 같다"며 "서로 영향을 주고받는 관계라고 생각한다. '쇼미더머니'는 그 시대 힙합 신을 기록하는 콘텐츠라고 본다"고 설명했다.
또 "오랜만에 '쇼미더머니'가 방송되면서 해외에서도 프로그램을 많이 관심 있게 보고 있다"며 "국내 래퍼들이 자신의 음악을 글로벌 팬들에게 알릴 수 있는 교두보 역할을 할 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.
이어 "시즌777은 현역 플레이어들이 많이 참여해 구성적으로 다양한 시도를 할 수 있었다"며 "아티스트들이 많이 언급하는 시즌이기도 하다"고 설명했다.
또 "시즌9 역시 큰 화제성을 기록했고, 이야기 측면에서는 시즌4가 많이 언급된다"며 "대중적으로 힙합을 널리 알린 시즌은 시즌3라고 생각한다"고 짚었다.
이어 "우승자들만 모여 경쟁하는 '왕중왕전' 이야기는 종종 의견으로 나오기도 한다"며 "참여했던 아티스트들이 각자의 음악 인생을 멋지게 이어가고 있고 스타일도 많이 달라졌기 때문에, 실제로 진행된다면 흥미로운 그림이 나올 것 같다"고 덧붙였다.
'쇼미더머니12'는 매주 목요일 오후 9시 20분, Mnet과 티빙을 통해 방송된다. 티빙 오리지널 '야차의 세계'는 본편 방송 이틀 뒤인 매주 토요일 오후 12시 티빙에서 단독 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com